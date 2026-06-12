Audax Italiano y La Serena empataron 1-1 en el estadio Bicentenario de La Florida por la Fecha 15 del Campeonato Nacional 2026, resultado que deja ambos elencos más cerca de abajo de la tabla de posiciones que de arriba. Ambos elencos cierran la primera rueda con una campaña muy irregular.

Los Tanos quedaron decimoterceros con 16 puntos, pero con posibilidades de que Cobresal los alcance, mientras que los Papayeros están un lugar más arriba en el escalafón con 18 unidades, con un cuestionado entrenador Felipe Gutiérrez, ya que su escuadra ha ganado uno de los últimos cinco partidos.

Los goles de Audax Italiano vs La Serena por el Campeonato Nacional 2026

Los dos goles de este compromiso llegaron en el segundo tiempo: La Serena abrió la cuenta en los 73 minutos de juego mediante Gonzalo Escalante, tanto que era sumamente valioso para el elenco granate y que lo dejaba en la medianía de la tabla, pero expectante para ilusionarse con puestos de clasificación a copas internacionales.

No obstante, Audax Italiano empató rápido a través de Diego Coelho con golpe de cabeza en los 82′, anotación que devolvió el alma al cuerpo a los itálicos, pero que terminó con la intensidad en el encuentro. Como que ambos se confirmaron con la igualdad.

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¿Cuándo vuelven a jugar Audax Italiano y La Serena?

Los dos elencos vuelven a la acción en la Copa Chile 2026: Audax Italiano enfrentará en casa a Deportes Santa Cruz el viernes 19 de junio a las 19:00 horas en el Bicentenario de la Florida.

Por su parte, La Serena visita a Antofagasta en Mejillones, el domingo 21 del mismo mes a las 12:30 horas.