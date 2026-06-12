Datos Clave Católica abrocha a una figura: Los Cruzados extendieron el contrato de un volante previo a su término, que era en 18 días. La importancia para Garnero: El técnico golpeó la mesa durante esta jornada, donde apuntó que la renovación era vital para el equipo. Los números de la figura renovada: El volante inició la temporada como suplente y se convirtió en titular, con 17 partidos jugados donde registra 3 asistencias.

Universidad Católica cuenta con la difícil misión de mantener su buen nivel en el segundo semestre de la temporada, ya que tendrán un calendario bastante abultado al estar presentes en octavos de Copa Libertadores, segundos del Campeonato Nacional 2026 y su inicio en la Copa Chile. Para esto Daniel Garnero necesita un plantel amplio, para que los Cruzados puedan disputar sin problemas en los tres frentes.

Es por ello que previo a la apertura del mercado de fichajes, la directiva de Cruzados ya ha empezado a mover sus primeras fichas. Para que el equipo tenga buen rendimiento en el segundo semestre, el club habría sellado la renovación de uno de sus volantes más destacados, ya que terminaba contrato a finales de junio.

El volante fundamental que renovó con Católica

Según información del comunicador especializado en el mercado de fichajes, Cesar Luis Merlo, Universidad Católica habría sellado la renovación de Fernando Zuqui, ya que terminaba contrato en 18 días con la escuadra universitaria.

Si bien el club no ha realizado publicación alguna sobre el tema, el periodista señaló en su posteo mediante redes sociales que se hará durante las próximas horas. El vínculo entre Zuqui y Universidad Católica se habría extendido hasta finales de diciembre de este año.

Cabe destacar que esta renovación es sumamente importante para Daniel Garnero, ya que durante las últimas horas el técnico argentino habría golpeado la mesa exigiendo la renovación de Fernando Zuqui al club, al mencionar que “Lo de Zuqui, la dirigencia sabe bien al respecto sobre lo que pienso de Fernando”, donde apunta que no hacen falta halagos para notar el aprecio del entrenador con el volante.

Los números de Zuqui en la temporada 2026

Fernando Zuqui tuvo que remar el doble para debutar este año, ya que el volante reapareció en las citaciones recién en marzo tras superar una rotura de ligamento cruzado. A pesar de la compleja lesión y el largo proceso de recuperación, Zuqui se instaló como una de las figuras en el medicampo, al disputar 17 duelos, donde repartió tres asistencias y se convirtió en el relojito del equipo que plantea Daniel Garnero.