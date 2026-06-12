Estados Unidos y Paraguay se enfrentan este viernes 12 de junio a las 22:00 horas de Chile en el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles, en el estreno del Grupo D del Mundial 2026. Con capacidad para 70.240 espectadores y el peso del anfitrión sobre sus hombros, el EEUU de Mauricio Pochettino debutará en su propio torneo con la obligación de ganar. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

El partido tiene dos tramas paralelas que lo hacen irresistible: Christian Pulisic, el mejor jugador estadounidense de la actualidad, llega con una sequía de más de 20 partidos sin marcar entre la selección y el AC Milan en lo que va de 2026, y el mundo entero espera que el escenario mundialista lo libere del lastre. Del otro lado, Paraguay afronta el debut con dudas sobre su figura: Julio Enciso sufrió un traumatismo muscular en el amistoso ante Nicaragua y llega con su participación comprometida, según confirmó el propio técnico Gustavo Alfaro.

Estados Unidos vs Paraguay, minuto a minuto

La previa del Estados Unidos vs Paraguay

Mauricio Pochettino dirige a la selección de las barras y estrellas con la ambición de llevarla más allá de los cuartos de final en su propio Mundial. El sistema predilecto del argentino es el 4-2-3-1, con Tyler Adams y Weston McKennie cerrando el mediocampo y Pulisic operando como volante derecho con libertad de encarar.

Paraguay, bajo las órdenes del experimentado Gustavo Alfaro, llega al debut en la Costa Oeste con un bloque ordenado y una mentalidad pragmática. Con Julio Enciso aún en duda, Alfaro deberá reconstruir su sistema ofensivo sobre la dupla Almirón y Sanabria. El capitán Gustavo Gómez, defensa central del Palmeiras, será el encargado de ordenar la zaga y el hombre de referencia del vestuario. En cuanto al historial mundialista, Paraguay y EEUU solo se han enfrentado una vez en Copas del Mundo: en 1930, en Uruguay, los norteamericanos golearon 3-0 a los guaraníes.

Formaciones de Estados Unidos vs Paraguay

Probable formación de Estados Unidos:

Matt Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Miles Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie; Christian Pulisic; Tim Weah, Folarin Balogun, Malik Tillman. DT: Mauricio Pochettino.

Probable formación de Paraguay:

Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Julio Enciso; Miguel Almirón y Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

¿Dónde ver Estados Unidos vs Paraguay en vivo?

El duelo entre EEUU y Paraguay se disputará este viernes 12 de junio a las 22:00 horas de Chile en el SoFi Stadium, Los Ángeles. Para Chile, el partido puede seguirse en señal abierta de Chilevisión y de forma satelital o por streaming e Dsports e. El árbitro designado por FIFA es el neerlandés Danny Makkelie, con el español Carlos del Cerro Grande como VAR.