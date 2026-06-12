Datos Clave Tridente de Lujo: Vinícius Jr., Raphinha y Endrick lideran el ataque de Brasil. Sin Neymar en Debut: Ancelotti apuesta por Endrick como “9” titular ante Marruecos. Marruecos No es Fácil: El rival llegó cuarto en Qatar 2022 y puede definir el grupo.

La hora de la verdad llegó para Brasil. Después de meses de preparación, amistosos y el ruido mediático que genera siempre la Canarinha cuando se acerca la Copa del Mundo, Carlo Ancelotti tiene listo el equipo que saltará al campo para el debut en el Grupo C del Mundial 2026 ante Marruecos, el rival más peligroso de la zona y uno de los equipos que más respeto genera en el torneo desde su cuarto puesto en Qatar 2022.

El partido no es un trámite. Marruecos puede definir al líder del grupo desde la primera jornada, y Brasil lo sabe.

El once de Brasil para enfrentar a Marruecos

La alineación de la Canarinha sería: Alisson en el arco; Danilo, Marquinhos, Bremer y Gabriel Magalhães en la línea de cuatro defensores; Bruno Guimarães, Casemiro y Lucas Paquetá en el mediocampo; y el tridente ofensivo formado por Raphinha, Endrick y Vinícius Júnior.

Marquinhos liderará una defensa que debe ser sólida ante los contragolpes marroquíes, mientras que Bruno Guimarães y Casemiro darán el equilibrio necesario para que el equipo pueda proyectarse hacia adelante sin descuidar la retaguardia.

Vini, Raphinha y Endrick: la delantera más temida del torneo

El tridente ofensivo de Brasil es, sobre el papel, uno de los más explosivos del Mundial 2026. Vinícius Jr. y Raphinha, figuras del Real Madrid y el Barcelona respectivamente, son los encargados de generar el desequilibrio por las bandas, mientras que Endrick —el joven prodigio del Real Madrid— tiene la misión de definir en el área y demostrar que está listo para cargar con la responsabilidad de ser el “9” de Brasil en su primer Mundial.

¿Puede Brasil derrotar a Marruecos?

Los africanos vienen con una carga especial, son los llamados a ser la revelación del torneo y eso se basa en su actual generación de jugadores jóvenes. Pese a ello, para nuestros amigos de Melbet Brasil se quedará con el partido y esa proyección se basa en la experiencia del conjunto verdeamarelo.