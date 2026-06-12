Datos Clave Banderazo: La banda argentina Numana organizó un banderazo en apoyo a Tim Payne para el 15 de junio en Miami y Los Ángeles. El origen: El influencer argentino “El Scarso” buscó al jugador menos famoso del Mundial y encontró al neozelandés con solo 4.715 seguidores en Instagram. Viral: En cuestión de días, Payne superó los 5 millones de seguidores y se convirtió en una de las grandes sensaciones de la cita planetaria.

Tim Payne, defensor de Nueva Zelanda se convirtió en el fenómeno viral más inesperado del Mundial 2026 gracias a una iniciativa del influencer argentino Valentín Scarsini, conocido como “El Scarso”, que lo identificó como el jugador menos famoso de las 48 selecciones participantes.

El futbolista que milita en el Wellington Phoenix tenía 4.715 seguidores en Instagram cuando el trasandino hizo un llamado público a seguirlo y en cuestión de días superó los cinco millones. El jugador, que hizo un video agradeciendo el sorpresivo apoyo, no para de recibir apoyo e incluso tendrá un banderazo previo a su debut en la Copa del Mundo.

¿Por qué Tim Payne tendrá un banderazo en el Mundial 2026?

La historia comenzó cuando Scarsini se propuso encontrar al jugador con menos seguidores entre todos los convocados al torneo. Tras analizar las listas de las 48 selecciones, dio con Payne y su cuenta de Instagram con apenas 4.715 seguidores. La iniciativa se viralizó de inmediato: miles de usuarios comenzaron a seguirlo, comentar sus publicaciones y generar contenido sobre el defensor neozelandés hasta llevarlo a los cinco millones de seguidores en pocos días.

La repercusión trascendió las redes. La banda argentina Numana organizó un banderazo en apoyo a Payne para el 15 de junio en Miami y Los Ángeles, con imágenes promocionales que muestran al jugador vistiendo la camiseta de la selección argentina, muestra del cariño que despertó entre los fanáticos sudamericanos.

El encuentro con El Scarso y el agradecimiento de Payne

El vínculo se hizo aún más concreto cuando Payne recibió al propio Scarsini en el predio de concentración de Nueva Zelanda en Miami. El encuentro fue compartido en redes sociales y el defensor agradeció públicamente la iniciativa.

“La última semana fue una locura, pero gracias a El Scarso por todo lo que ha hecho por mí, mi familia y el fútbol neozelandés”, expresó Payne en sus redes. El jugador también intentó dirigirse a sus nuevos seguidores en español: “Hola a todos, muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen por mi español, sigo practicando en Duolingo”, escribió entre risas, en un mensaje que fue ampliamente compartido.

¿Cuándo debuta Tim Payne en el Mundial 2026?

Tim Payne se estrenará en el Mundial 2026 junto a Nueva Zelanda el próximo lunes 15 de junio a las 21:00 horas de Chile cuando los oceánicos se enfrenten a Irán por la primera fecha del Grupo G.