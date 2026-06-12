Datos Clave Rebaja confirmada: Noboa anunció una baja de más del 20% en el precio de la cerveza por el Mundial. Cómo se aplica: El gobierno eliminó temporalmente el impuesto ICE a la cerveza y otras bebidas. Vigencia: La medida regirá hasta el 19 de julio, día de la final de la Copa del Mundo.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció una rebaja de más del 20 por ciento en el precio de la cerveza con motivo del Mundial 2026. La medida, que apunta a la bebida alcohólica de mayor consumo en el país, regirá hasta el 19 de julio, fecha en que se jugará la final de la Copa del Mundo.

Detrás del anuncio hay una decisión tributaria: el gobierno eliminará de forma temporal el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) que pesa sobre la cerveza y otras bebidas de moderación, incluido el vino. “De esa manera va a bajar el precio de la cerveza más del 20%”, explicó Noboa, quien presentó la iniciativa como un apoyo extra a los ecuatorianos durante la participación de la Tricolor en el torneo.

¿Por qué Ecuador rebaja la cerveza?

La rebaja busca dinamizar el comercio local y el sector del entretenimiento, golpeados por las recientes restricciones de movilidad y los estados de excepción decretados por la crisis de seguridad. Vestido con la camiseta de la Tricolor, Noboa apeló al fervor del fútbol: “este es un país futbolero, este es un país que le gusta estar con amigos, con familiares, viendo los partidos”.

La medida tuvo buena recepción entre consumidores y pequeños comerciantes: “Ayuda mucho al emprendimiento local, ya que recién pasamos por un toque de queda donde se demostró que los negocios de bares y todo eso bajaron (sus ventas)”, dijo a la agencia AFP un estudiante universitario de 19 años.

¿Hasta cuándo dura la rebaja en Ecuador?

La rebaja se mantendrá durante todo el certamen, hasta el 19 de julio. Ecuador afronta su quinta participación mundialista e integra el Grupo E junto a Alemania, Curazao y Costa de Marfil, rival ante el que debutará este domingo 14 de junio en Philadelphia. El anuncio se dio en un acto público en El Empalme, en la provincia de Guayas, en medio de aplausos de los asistentes.

El entusiasmo mundialista en Ecuador ya se nota en otros rubros, como la venta de televisores, que entre enero y mayo creció más de un 17 por ciento. El propio mandatario, que tiene previsto viajar a Estados Unidos en visita oficial, cerró con una promesa futbolera y auguró que su selección llegará lejos en el torneo.