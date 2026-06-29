México y Ecuador se enfrentan este martes 30 de junio desde las 21:00 horas de Chile en el Estadio Ciudad de México por los dieciseisavos del Mundial 2026. El partido se podrá ver en nuestro país a través la televisión abierta, de pago y también vía streaming.
El combinado local llegó a esta instancia tras una fase de grupos perfecta: cerraron el Grupo A como líderes con 9 puntos tras ganar sus tres partidos ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.
Por su parte, el seleccionado sudamericano accedió a los dieciseisavos de forma épica, tras derrotar a Alemania en el último partido del Grupo E. Con ese triunfo por 2-1 sumaron cuatro puntos y clasificaron como uno de los ocho mejores terceros.
¿Qué canal transmite México vs Ecuador EN VIVO?
El compromiso entre México y Ecuador será transmitido en Chile a través de la televisión abierta, TV de pago y diversas plataformas de streaming.
- TV abierta: Chilevisión.
- TV de pago: DSports (610/1610) y DirecTV 4K
- Streaming: DGO, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Chilevisión Web
¿A qué hora juegan México vs Ecuador?
El cruce entre México y Ecuador está programado para este martes 30 de junio a las 21:00 horas de nuestro país en el Estadio Ciudad de México.
- Fecha: Martes 30 de junio de 2026
- Hora: 21:00 horas de Chile
- Estadio: Ciudad de México, México
El partido es válido por los dieciseisavos del Mundial 2026 y el ganador accederá a los octavos de final del certamen.
¿Dónde ver México vs Ecuador ONLINE por streaming?
El compromiso entre México y Ecuador será transmitido a través de diversas plataformas de streaming.
- DGO
- Paramount+
- Amazon Prime Video
- DAZN
- Chilevisión Web
¿Dónde ver GRATIS México vs Ecuador?
El partido entre México vs Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tendrá transmisión gratuita en Chile a través de Chilevisión y Chilevisión Web. Además, se podrá seguir en vivo en la televisión de pago en DSports y DirecTV 4K, y en las plataformas de streaming de DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN.
¿Contra quién juega el ganador en octavos?
El ganador del cruce entre México y Ecuador avanzará a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que se verá las caras al vencedor de la llave entre Inglaterra y República Democrática del Congo.