México y Ecuador se enfrentan este martes 30 de junio desde las 21:00 horas de Chile en el Estadio Ciudad de México por los dieciseisavos del Mundial 2026. El partido se podrá ver en nuestro país a través la televisión abierta, de pago y también vía streaming.

El combinado local llegó a esta instancia tras una fase de grupos perfecta: cerraron el Grupo A como líderes con 9 puntos tras ganar sus tres partidos ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

Por su parte, el seleccionado sudamericano accedió a los dieciseisavos de forma épica, tras derrotar a Alemania en el último partido del Grupo E. Con ese triunfo por 2-1 sumaron cuatro puntos y clasificaron como uno de los ocho mejores terceros.

¿Qué canal transmite México vs Ecuador EN VIVO?

El compromiso entre México y Ecuador será transmitido en Chile a través de la televisión abierta, TV de pago y diversas plataformas de streaming.

TV abierta: Chilevisión.

TV de pago: DSports (610/1610) y DirecTV 4K

Streaming: DGO, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Chilevisión Web

¿A qué hora juegan México vs Ecuador?

El cruce entre México y Ecuador está programado para este martes 30 de junio a las 21:00 horas de nuestro país en el Estadio Ciudad de México.

Fecha: Martes 30 de junio de 2026

Hora: 21:00 horas de Chile

Estadio: Ciudad de México, México

El partido es válido por los dieciseisavos del Mundial 2026 y el ganador accederá a los octavos de final del certamen.

¿Dónde ver México vs Ecuador ONLINE por streaming?

El compromiso entre México y Ecuador será transmitido a través de diversas plataformas de streaming.

DGO

Paramount+

Amazon Prime Video

DAZN

Chilevisión Web

¿Dónde ver GRATIS México vs Ecuador?

El partido entre México vs Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tendrá transmisión gratuita en Chile a través de Chilevisión y Chilevisión Web. Además, se podrá seguir en vivo en la televisión de pago en DSports y DirecTV 4K, y en las plataformas de streaming de DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN.

¿Contra quién juega el ganador en octavos?

El ganador del cruce entre México y Ecuador avanzará a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que se verá las caras al vencedor de la llave entre Inglaterra y República Democrática del Congo.