Datos Clave Suena un DT mundialista: Thomas Christiansen es opción en la Selección Chilena Ditigió a Panamá: Quedó fuera en la primera ronda del Munudial 2026 Pablo Milad dice otra cosa: No quiere elegir entrenador en su período

La Selección Chilena sigue en búsqueda de un director técnico y un estratega que dirigió el Mundial 2026 apareció como una de las opciones fuertes: primero fue Sebastian Beccacece el que empezó a sonar y ahora es otro entrenador que estuvo en la cita planetaria.

Se trata de Thomas Christiansen, DT danés-español que estuvo a cargo de Panamá en la Copa del Mundo, quien aseguran que esté en tratativas para llegar a La Roja tras un largo proceso en el elenco que tiene como figura a Cecilio Waterman.

¿Cuál es la posibilidad real de que llegue Thomas Christensen a Chile?

El periodista panameño Álvaro Martínez fue quien destapó la sorpresa, asegurando que: “Fuente de peso me informa de un posible interés de la Federación de Chile por Thomas Christiansen“.

Según esta versión, por el momento hay solo una intención, por lo que se debe esperar que haya una conversación con el estratega, una oferta formal y de ahí recién pensar en que se pueda concretar.

Pablo Milad no quiere elegir al DT de La Roja

De todas maneras, esto no se condice con lo que expresó el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, el que expresó recientemente que: “El nuevo directorio va a tener que elegir el nuevo director técnico, porque yo voy a estar en mi casa el día de mañana y no quiero que me digan: Has elegido un técnico que no nos gusta, que no nos satisface o que no ha dado el ancho”.

“Es necesario el nuevo directorio que elija el técnico, para que se haga responsable el día de mañana de la elección y también la seguridad para el técnico que venga de un contrato por cuatro años”, sentenció.