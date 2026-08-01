Deportes Santa Cruz y Santiago Wanderers se verán las caras en uno de los encuentros más llamativos de la fecha 18 de la Primera B 2026, que se jugará este domingo 2 de agosto a partir de las 17:30 horas en el Estadio Municipal de Recoleta. Por un lado tenemos a los locales que buscan escapar del penúltimo lugar de la tabla de posiciones, mientras que la visita tiene la misión de acortar puntaje con el líder de la división. El duelo será transmitido por las señales de TNT Sports y por la plataforma de streaming HBO MAX.

Actualmente, los Unionistas son penúltimos en la tabla con 12 unidades, a siete del colista que es Rangers de Talca, mientras que los Caturros se encuentran en el segundo lugar con 29 puntos, a cuatro de Cobreloa que enredó puntos este sábado ante Curico.

¿Quién transmite Santa Cruz vs Santiago Wanderers por la Primera B 2026?

El duelo entre Santa Cruz y Santiago Wanderers se podrá ver en vivo a través de la señal de TNT Sports y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Santa Cruz vs Santiago Wanderers por la Primera B 2026?

El cotejo entre Unionistas y Caturros se disputará este domingo 2 de agisto a partir de las 17:30 horas en el Estadio Joaquín Muñoz García de Santa Cruz. Duelo válido por la fecha 18 de la Primera B 2026.

Fecha: Domingo 2 de agosto

Hora: 17:30 horas

Estadio: Joaquín Muñoz García, Santa Cruz

Árbitros de Santa Cruz vs Santiago Wanderers

Árbitro: Gastón Philippe

1er asistente: David Pizarro

2do asistente: Carlos Carvajal

4to árbitro: Agustín Valenzuela

¿Cómo llegan Santa Cruz y Santiago Wanderers?

Deportes Santa Cruz viene de caer por 4-2 de vista ante Cobreloa, en un partidazo disputado en el Estadio Zorros del Desierto. En aquelo encuentro, los Unionistas mostraron una gran actuación ofensiva, pero en el segundo tiempo fueron superados por los actuales líderes de la división.

Por su parte, Santiago Wanderers sigue al acecho de los Zorros en la cima de la Primera B, ya que en la fecha 17 vencieron por 2-0 a Unión San Felipe y quedaron a solamente tres unidades del líder al inicio de la jornada.

Formaciones de Santa Cruz vs Santiago Wanderers

Formación de Santa Cruz

Juan Dobboletta; David Tati, Hardy Cavero, Felipe Alvarado; Gino Alucema, Hugo Herrera, Felipe Orellana, Diego Plaza; Nicolás Barrios, Cristóbal Moreno y Diego Arias. DT: Dalcio Giovagnoli.

Formación de Santiago Wanderers

Bayron Martínez; Axel Herrera, Christopher Valenzuela, Martín Villarroel, Pedro Navarro; Leandro Navarro, Dylan Portilla, Joaquín Silva; Ignacio Flores, Christian Silva, Denilson San Martín. DT: Francisco Palladino.

Santa Cruz vs Santiago Wanderers minuto a minuto