Datos Clave Lista en riesgo: 20 jugadores llegan a cuartos de final con una amarilla y pueden perderse una eventual semifinal. Selecciones más complicadas: Marruecos e Inglaterra tienen cinco futbolistas en capilla cada una. Regla FIFA: Las amarillas se limpian después de los cuartos, pero quien reciba su segunda tarjeta en esta ronda queda suspendido para semifinales.

El Mundial 2026 entra en cuartos de final con una lista que preocupa a varios técnicos: 20 jugadores están a una amarilla de perderse las semifinales. Marruecos e Inglaterra aparecen como las selecciones más comprometidas, con cinco futbolistas en riesgo cada una.

La regla es simple, pero pesada: las tarjetas amarillas se limpian después de los cuartos de final, aunque la suspensión se aplica antes del borrado. Por eso, cualquier jugador que llegue condicionado y sea amonestado en esta ronda no podrá jugar una eventual semifinal.

¿Qué jugadores arriesgan perderse las semifinales por amarilla?

Hay 20 jugadores que arriesgan perderse las semifinales del Mundial 2026 si reciben una tarjeta amarilla en cuartos de final. La lista afecta a ocho selecciones: Marruecos, Inglaterra, Francia, Suiza, Noruega, España, Bélgica y Argentina.

El panorama más delicado está en Marruecos e Inglaterra, ambos con cinco futbolistas en capilla. Francia también mira de cerca el caso de Michael Olise, cuya amarilla ante Paraguay fue apelada por la Federación Francesa.

Selección Jugadores en riesgo Marruecos Achraf Hakimi, Issa Diop, Azzedine Ounahi, Redouane Halhal, Bilal El Khannouss Inglaterra Jude Bellingham, Declan Rice, Marc Guéhi, Nico O’Reilly, Jordan Henderson Francia Manu Koné, Bradley Barcola, Michael Olise Suiza Granit Xhaka, Denis Zakaria, Miro Muheim Noruega Antonio Nusa España Ferran Torres Bélgica Brandon Mechele Argentina Gonzalo Montiel

¿Qué selecciones tienen más jugadores en capilla en el Mundial 2026?

Marruecos e Inglaterra son las selecciones más comprometidas antes de los cuartos de final. Ambas tienen cinco jugadores con una amarilla acumulada y podrían perder piezas importantes si avanzan a semifinales.

En Marruecos, los nombres más pesados son Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi y Bilal El Khannouss, futbolistas importantes en la estructura del equipo. En Inglaterra, el riesgo pasa por el corazón de la escuadra de Thomas Tuchel: Jude Bellinghamy Declan Rice llegan condicionados.

Ese detalle puede cambiar la forma de competir. En partidos de eliminación directa, un jugador en capilla no puede ir a todos los cruces con la misma libertad, y los técnicos deben medir cuándo sostener la intensidad y cuándo evitar una falta innecesaria.

¿Cuándo se borran las tarjetas amarillas en el Mundial 2026?

Las tarjetas amarillas se borran en dos momentos del Mundial 2026: después de la fase de grupos y después de los cuartos de final. La FIFA aplicó este sistema por el nuevo formato de 48 selecciones y la incorporación de una ronda extra de eliminación directa.

Eso significa que los jugadores que lleguen a semifinales con solo una amarilla acumulada quedarán limpios. El problema está en quienes reciban su segunda amarilla en cuartos: en ese caso, deberán cumplir una fecha de suspensión en semifinales antes de que opere la limpieza.

En simple: si un futbolista está en capilla y ve amarilla en cuartos, se pierde la semifinal.

¿Qué pasa con Michael Olise y la apelación de Francia ante FIFA?

Francia presentó una apelación ante la FIFA para intentar borrar la amarilla de Michael Olise recibida ante Paraguay. La Federación Francesa sostiene que la amonestación fue excesiva y busca que el delantero llegue limpio al cruce contra Marruecos.

El caso tiene impacto directo. Si FIFA mantiene la tarjeta, Olise jugará condicionado: una nueva amarilla ante Marruecos lo dejaría fuera de una eventual semifinal. Para Didier Deschamps, no es un detalle menor, porque el jugador viene siendo una pieza importante en el ataque francés.

La resolución también se mira con atención por el contexto del Mundial. Después de otras apelaciones disciplinarias, varias selecciones han empezado a observar de cerca cómo responde FIFA ante reclamos de tarjetas en fases decisivas.

¿Qué partidos de cuartos tienen más riesgo por acumulación de amarillas?

El partido con más riesgo disciplinario es Francia vs Marruecos, porque reúne a ocho jugadores en capilla: cinco marroquíes y tres franceses. Es el cruce que puede dejar más suspendidos para semifinales.

También aparece fuerte Inglaterra vs Noruega, con seis futbolistas condicionados, cinco de ellos ingleses. En cambio, España vs Bélgica llega como el duelo más limpio en la previa, con solo un jugador en riesgo por lado.

Partido Jugadores en riesgo Francia vs Marruecos 8 Inglaterra vs Noruega 6 Argentina vs Suiza 4 España vs Bélgica 2

¿Se puede perder la final del Mundial por acumulación de amarillas?

No. Con la regla actual, ningún jugador puede perderse la final del Mundial 2026 únicamente por acumulación de tarjetas amarillas. La limpieza después de los cuartos evita que una sola amarilla arrastrada desde rondas anteriores deje a una figura fuera del partido decisivo.

La única forma de perderse la final por disciplina es recibir una tarjeta roja en semifinales, ya sea directa o por doble amarilla en ese mismo partido. Las expulsiones sí arrastran suspensión al siguiente encuentro. Por eso los cuartos son la ronda más delicada para quienes llegan condicionados. Es el último filtro antes de la limpieza.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026?

Los cuartos de final del Mundial 2026 tendrán cuatro cruces: Francia vs Marruecos, España vs Bélgica, Inglaterra vs Noruega y Argentina vs Suiza. El cuadro quedó armado tras la clasificación de Argentina y Suiza, los últimos equipos en sumarse a la ronda de los ocho mejores.

En Chile, los duelos de mayor arrastre televisivo serán España vs Bélgica y Argentina vs Suiza, ambos confirmados por Chilevisión para TV abierta según la programación informada. Para los otros partidos, la transmisión irá por señales de cable y plataformas oficiales.

Partido Día Hora de Chile Francia vs Marruecos Jueves 9 de julio 16:00 España vs Bélgica Viernes 10 de julio 15:00 Inglaterra vs Noruega Sábado 11 de julio 17:00 Argentina vs Suiza Sábado 11 de julio 21:00

En resumen

El Mundial 2026 llega a cuartos de final con 20 jugadores en riesgo de suspensión por amarillas. Marruecos e Inglaterra son los equipos más comprometidos, mientras Francia espera la resolución de FIFA por Michael Olise. Tras esta ronda, las tarjetas se limpian, pero quien reciba su segunda amarilla en cuartos no jugará una eventual semifinal.

Sigue en Alairelibre.cl toda la cobertura del Mundial 2026, los cuartos de final y el camino hacia las semifinales.