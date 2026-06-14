Concepción recibe a Limache en el estadio Ester Roa Rebolledo por la Fecha 15 del Campeonato Nacional 2026, en un duelo ambos elencos llegan golpeados tras una racha negativa que los tiene urgidos de sumar de a tres, aunque en lugares de la tabla totalmente opuestos.

El León de Collao necesita salir de la zona de descenso y para eso contrató al DT Fernando Díaz, ya que es un estratega que ha logrado salir de esos puestos con otros elencos, teniendo como experiencia relativamente reciente la de Coquimbo Unido, cuadro con el que después hizo buenas campañas.

Por el lado de los Tomateros la idea es retomar la senda del triunfo para retomar sus expectativas en la lucha por el título de la Liga de Primera, aunque ya está a lejanos 12 puntos del líder Colo Colo.

¿Quién transmite Concepción vs Limache por el Campeonato Nacional 2026?

El compromiso entre Concepción y Limache se transmitirá en televisión a través de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Concepción vs Deportes Limache por el Campeonato Nacional 2026?

Concepción vs Limache juegan este domingo 14 de junio a las 12:30 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo por la fecha 15 del Campeonato Nacional.

Fecha: Domingo 14 de junio

Hora: 12:30 horas

Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción

Árbitros de Deportes Concepción vs Deportes Limache

Árbitro: Fernando Vejar

1er asistente: Aldo Gómez

2do asistente: Jean Araya

4to árbitro: Dione Rissios

VAR: Mario Salvo

AVAR: Carlos Poblete

¿Cómo llegan Concepción vs Limache?

Concepción llega complicado a este compromiso, puesto que en la última fecha del Campeonato Nacional cayó por 2-1 ante U de Chile en el estadio Nacional, derrota que profundizó su mal momento en el certamen y que los mantiene penúltimos en la tabla. Los lilas, además, cerraron su participación en la fase de grupos de la Copa de la Liga con una caída por 2-1 ante Coquimbo Unido en su propio reducto el viernes pasado, en un compromiso que además tuvo la polémica del Nano Díaz con Nelson Sepulveda, quien salió insultándolo tras ser reemplazado en el primer tiempo.

Por su parte, Limache llega en el momento más bajo de la temporada, dado que viene de perder por 0-1 ante Everton en el estadio Lucio Fariña en su despedida de la Copa de la Liga, derrota que se suma a la derrota por 2-3 ante Coquimbo Unido como locales en la última fecha del torneo nacional, y antes a los traspiés ante Deportes La Serena (4-1) y Universidad Católica (0-2). Los Tomateros suman cinco caídas consecutivas entre Liga de Primera y Copa de la Liga, racha que contrasta con un arranque de Campeonato en el que llegaron a ser punteros.

Formaciones de Concepción vs Limache

Probable formación de Deportes Concepción: Nicolás Araya; Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Ariel Cáceres, Misael Dávila; Yonatán Rodríguez, Jorge Henríquez, Ethan Espinoza, Aldrix Jara, Leonardo Valencia; y Joaquín Larrivey. DT: Fernando Díaz.

Probable formación de Deportes Limache: Claudio González; Misael Llantén, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Marcelo Flores; Yerko González, César Fuentes, Jean Meneses; Vicente Álvarez, Marcos Arturia y Daniel Castro. DT: Víctor Rivero.

Concepción vs Limache, minuto a minuto