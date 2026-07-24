Datos Clave El León ataca en el mercado: Deportes Concepción zanja su 4ta y 5ta contratación. Con experiencia internacional: Los nuevos nombres en el León de Collao han disputado Copa Sudamericana y Copa Libertadores. La pelea por la delantera: Con sus dos nuevas adiquisiciones, Ramón Díaz tendrá que elegir entre los dos paraguayos y el actual capitán de los lilas.

A horas de que inicie la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026, los equipos de nuestro fútbol presentan sus nuevas implementaciones en sus plantillas en medio del mercado de fichajes, y uno de los clubes que no ha dejado pasar la oportunidad de reforzar a su club ha sido Deportes Concepción.

El León de Collao ha zanjado cinco fichajes para la segunda parte de la temporada, con la misión de escapar de los puestos de riesgo en la tabla de posiciones en la división de honor del fútbol chileno. Es por ello que durante esta jornada concretaron sus últimos dos refuerzos previo a su debut, con dos delanteros centros de origen paraguayo.

Concepción sella dos refuerzos internacionales

Mediante sus redes sociales, Deportes Concepción oficializó los arribos de Fernando Romero y Diego Acosta. Ambas contrataciones son delanteros paraguayos y cuentan con experiencia en competencias internacionales, con el fin de aportar experiencia y calidad a la ofensiva de los lilas.

El primer anuncio fue el de Romero, quien llega proveniente de Independiente Rivadavia de Argentina en condición de préstamo hasta final del año 2026 con opción de compra. El paraguayo de 26 años se desempeña como delantero centro y estuvo la primera parte de la temporada a préstamo en Club Sportivo Trinidense, donde marcó 7 goles y una asistencia. Además participó de un partido en la Copa Sudamericana 2026.

Por otra parte, Diego Acosta llega proveniente de 2 de Mayo de Paraguay. El León de Collao adquirió el 100% de los derechos federativos y el 80% de los derechos económicos del jugador. El atacante también se desempeña de delantero centro, y en la primera parte de la temporada marcó 6 goles y una asistencia. Una de sus anotaciones fue en la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

La pelea en delantera en Concepción

Con la adquisición de los dos atacantes paraguayos, Ramón “Nano” Díaz tendrá un bello dilema que enfrentar jornada a jornada: ¿Quién será el delantero centro de Concepción? Tanto Romero y Acosta vienen de ser titulares en sus clubes, pero en frente tienen que competir con Joaquín Larrivey, quien se ha ganado los corazones del público lila al punto de convertirse en el capitán del equipo.