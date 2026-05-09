Colo Colo sigue intratable en las competencias nacionales, ya que durante esta jornada volvió a cantar victoria en su hogar al vencer a Deportes Concepción por 3-1 en el duelo válido por la quinta fecha de la Copa de la Liga 2026. Uno de los dilemas que se presentaron en la semana para Fernando Ortiz fue la composición de la delantera alba, la cual ante el León de Collao respondió con creces.

⚽ Colo Colo va mejorando y sigue firme en la Copa de la Liga

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Para el duelo disputado en el Estadio Monumental, el Tano optó por un esquema con doble 9 en delantera con Maximiliano Romero y Javier Correa, quienes fueron acompañados constantemente en banda por Leandro Hernández. A pesar de que el Cacique se fue al entretiempo perdiendo, los albos lograron remontar con gran actuación de los tres estandartes ofensivos mencionados, por lo que Fernando Ortiz respaldó su actuación ante la escuadra lila.

El espaldarazo de Ortiz a su línea ofensiva

Tras el pitazo final, el entrenador de los albos se acercó a los micrófonos de TNT Sports para hacer un análisis de la victoria ante Deportes Concepción, donde fue consultado por su preocupación de encontrar un esquema ofensivo permanente, donde a pesar de mencionar una preocupación ve una oportunidad de mejora para el equipo.

“Me preocupa pero a la vez me ocupa de seguir intentando. Hay que buscar un equipo mucho más ofensivo, para que las ocasiones que podamos generar las podamos concretar. Seguimos creciendo para buscar la mejor versión de Colo Colo. Creo que vamos por buen camino”, señaló el Tano, donde a pesar de que seguirá buscando estrategias en ofensiva siente que el cuadro albo va por un buen camino para llegar a su mejor rendimiento.

Con esta victoria, el Cacique escaló a la primera posición del Grupo A de la Copa de la Liga, donde registra 10 unidades. Su escolta es Coquimbo Unido, quien registra 7 puntos con un partido menos que disputa este domingo ante Huachipato.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Copa de la Liga?

Colo Colo tendrá que ponerse al día por la Copa de la Liga la próxima semana, ya que deberá viajar hacia el norte para visitar a Coquimbo Unido por la cuarta fecha del Grupo A, que tienen pendiente debido a que la semana pasada jugaron su partido pendiente por el Campeonato Nacional 2026. El duelo entre Piratas y albos se disputará el miércoles 13 de mayo a partir de las 19:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Tabla de posiciones Grupo A de la Copa de la Liga