Colo Colo venció 3-1 a Deportes Concepción y recuperó la cima del Grupo A de la Copa de la Liga con su primera remontada de la temporada. Sin embargo, el triunfo tuvo un protagonista inesperado: Diego Ulloa completó los 90 minutos pese a sufrir problemas estomacales que lo condicionaron durante todo el primer tiempo y que lo obligaron a recibir atención médica en el entretiempo.

¿Qué le pasó a Diego Ulloa en Colo Colo?

El propio jugador confesó los detalles tras el pitazo final. “En el primer tiempo tenía un problema al estómago, entonces ahí me sentía mal. Pero después del entretiempo hablé con el doctor, me dio una pastilla y el segundo tiempo ya me sentía bien. Lo bueno es que ya estoy bien y que pude también revertir el primer tiempo, que yo sé que no fue lo que yo soy”, señaló.

Ulloa también explicó por qué eligió aguantar en cancha antes que pedir el cambio. “Es complejo porque no quiero salir nunca, así que preferí aguantarme. No lo comuniqué, pero ya después no pude aguantarlo más. Lo bueno es que me dieron esas pastillas que me ayudaron a afirmar mi estómago, así que lo bueno es que se pasó y estoy bien ahora”, afirmó.

¿Qué dijo Ulloa sobre la remontada de Colo Colo?

El defensor también explicó qué ocurrió en el camarín durante el entretiempo para que el Cacique diera vuelta un resultado adverso por primera vez en la temporada. “Hablamos lo que había pasado y sobre todo mejoramos lo que hicimos mal. Entonces salimos con la misma convicción que el primero, pero con distinta actitud y mejorando los errores que tuvimos en el primer tiempo para después darlo vuelta”, detalló.

Por último, anticipó el duelo ante Coquimbo, que será determinante para las aspiraciones del Cacique en el Grupo A de la Copa de la Liga. “Va a ser un partido ante un rival difícil, así que va a ser un partido muy bueno y nos vamos a preparar para darlo todo”, cerró Ulloa.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a saltar a la cancha este miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas cuando visite a Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso en un partido pendiente que corresponde a la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.