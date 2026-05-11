Javier Correa arrancó el 2026 como el delantero menos querido de Colo Colo: lesiones, sequía de goles y celebraciones con gestos provocativos que enojaron a una hinchada que esperaba al goleador de los 17 tantos del año anterior. Hoy, menos de 60 días después, es el referente ofensivo del Cacique y el mismo jugador que pide aplausos para sus compañeros cuando salen sustituidos. El giro fue tan brusco que el propio Correa tuvo que explicarlo.

El cambio tiene fecha aproximada: las semanas posteriores a su regreso de lesión coincidieron con el nacimiento de su tercer hijo. Desde entonces acumula aportes ofensivos consecutivos, cero asperezas con la hinchada y los medios, y un perfil completamente distinto al que tensó la relación con los hinchas en el estadio Monumental durante los primeros meses del año.

¿Qué decidió cambiar Correa en su cabeza?

En Tribuna Alba, el espacio oficial del canal de YouTube del Cacique, el santafecino fue muy transparente al identificar el problema: “En el día a día trato de ser bueno, tener paciencia y humildad y aplicarlo en todos los sentidos. Creo que me vino mejor”.

“Me he relajado y divertido más, creo que esa fue la clave. Lo hago todos los días en el entrenamiento, porque por ahí en los partidos no lo venía haciendo. Me lo tomaba con mucha más seriedad y bueno, capaz que soltar un poquito me vino bien”, continuó el exjugador de Estudiantes.

La admisión apunta a un patrón conocido en delanteros de alta exigencia: la sobre-presión propia inhibe el instinto. Correa llegó al Cacique con el cartel de goleador y ese peso lo asfixió cuando el equipo atravesaba irregularidad táctica y él acumulaba errores frente al arco que la tribuna registró uno a uno. El partido ante Deportes Concepción fue el primer síntoma visible del cambio de ciclo.

¿Cuánto influyó el nacimiento de su hijo?

Correa no esquivó la pregunta: “Llenó la casa de energía. Lorenzo y Bautista también creo que en eso aportan en el día a día. Fue un cambio familiar grande, porque un hijo te cambia”. Describió su rutina actual como más doméstica y deliberadamente desconectada del ruido externo: “más en su casa junto a su familia y más relajado. Pero acá en el club siempre igual, trabajando, dándole al máximo y siempre sabiendo que el trabajo siempre recompensa”.

La ecuación que encontró es exactamente el equilibrio que los especialistas en rendimiento deportivo identifican como diferencial en carreras largas. Y tiene un efecto secundario importante para Colo Colo: un Correa estable emocionalmente es un Correa que no regala energía al rival ni menos se enfrasca con la hinchada, más allá de que él desmintió que los gestos fueran para el público.

Vale un dato para enmarcar su autocrítica: cuando descartó estar en su mejor momento, lo hizo con los 17 goles del año anterior como argumento. “Se opacó por el rendimiento grupal y por ahí tuve muchas más ocasiones que me marcaron que erré, pero hice 17 goles, creo que no fue malo”, reconoció. Su vara para el presente es clara: “Semana a semana tratar de que sea mejor que la anterior, para no creérsela”.

Colo Colo enfrenta el tramo decisivo del Torneo Nacional 2026 con Correa como su principal carta de gol. Si el cambio de mentalidad se sostiene, al Cacique le sobra delantera para pelear arriba.