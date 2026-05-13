Esteban Pavez (36) concretó su redención deportiva tras una salida hostil de Colo Colo a inicios de este 2026. El mediocampista, quien portó la jineta de capitán en Macul, abandonó el club entre cuestionamientos de la hinchada por la irregular campaña 2025 y la nula consideración del técnico Fernando Ortiz para el presente proyecto deportivo.

Sin embargo, su realidad en Alianza Lima es opuesta: tras anotar un golazo de media distancia al minuto 93 en el clásico ante Sporting Cristal, el “Huesi” fue calificado por la prensa y la fanaticada peruana como el “mejor fichaje del año”, consolidando a los “Íntimos” en la cima de la Liga 1 peruana.

¿Por qué se fue Esteban Pavez de Colo Colo?

La salida del histórico volante central no estuvo exenta de polémica ni de un fuerte desgaste emocional. Pese a su trayectoria y los títulos obtenidos, gran parte de la hinchada alba lo señaló como uno de los principales responsables del bajo rendimiento defensivo del equipo durante la temporada 2025, donde el club no logró los objetivos internacionales. A esto se sumó la llegada de Fernando Ortiz, quien en su búsqueda de “frescura” y dinamismo para el mediocampo en el año del centenario, decidió prescindir del capitán.

Pavez recaló en Alianza Lima como pedido expreso de Pablo Guede, técnico que ya lo conocía de su paso por el Monumental. Su incorporación al cuadro de Matute buscó subsanar la falta de equilibrio y orden táctico en la zona de contención. En menos de un semestre, el chileno logró la titularidad inmediata, transformándose en la pieza de balance del esquema blanquiazul, contrastando con un Colo Colo que hoy apuesta por una rotación de juveniles en esa misma plaza.

El impacto de su gol ante Sporting Cristal y la mística en Matute

La actuación de Pavez en el último compromiso frente a Sporting Cristal elevó su estatus al de ídolo prematuro. Cuando el partido expiraba y Alianza caía por la cuenta mínima, el volante apareció en la medialuna para capturar un rebote y sacar un derechazo inatajable al minuto 93. Este empate no solo fue gritado por la totalidad de la hinchada en el Estadio Alejandro Villanueva, sino que reactivó una máxima histórica en el club peruano: “Cuando juega un chileno en Matute, Alianza sale campeón”, frase que recuerda los exitosos pasos de jugadores como Rodrigo Pérez o Fernando Martel.

Desde su llegada a finales de enero de 2026, Pavez registra estadísticas que avalan su estatus de figura. Suma 1.039 minutos en cancha repartidos en 12 partidos oficiales (11 por liga local y uno por CONMEBOL Libertadores), registrando un gol, una asistencia, una amonestación y ninguna tarjeta roja. Su precisión en las coberturas y su capacidad para comandar las acciones desde el eje central han hecho que la hinchada lo apode el “relojito” del equipo.

El mensaje de Arturo Vidal y el futuro de Pavez en Perú

El presente del volante no pasó desapercibido en Santiago. Arturo Vidal, actual referente de Colo Colo, reaccionó al golazo de su excompañero en redes sociales con un mensaje directo: “Goleador”. El “Rey” ha sido uno de los defensores más férreos del liderazgo de Pavez, llegando a declarar en 2025 que es el mejor capitán que ha tenido por su rigurosidad profesional: “Se preocupa de los detalles… es el capitán no sólo de los jugadores, sino del club”.

Actualmente, Pavez es el volante con más recuperaciones de balón en la Liga 1 y su nombre ya suena para una posible extensión de contrato ante el temor de una oferta desde mercados más competitivos. Por ahora, Alianza Lima se prepara para visitar a Cienciano este sábado 16 de mayo a las 17:45 horas en la altura del Cusco, donde el “Huesi” asoma nuevamente como el eje inamovible de la escuadra líder, consolidando una revancha que en Macul siguen mirando de reojo.