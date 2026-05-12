Colo Colo viaja al norte con un objetivo concreto: clasificar a semifinales de la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido, y según el director de Blanco y Negro, Jaime Pizarro, ese resultado no es solo deportivo. Avanzar a la siguiente ronda abre un cupo extra que el club necesita para sostener el plantel en el segundo semestre.

El reglamento limita a tres los refuerzos posibles para el receso, con cupos de extranjero restringidos. Esa restricción convierte cada decisión de mercado de pases en un cálculo preciso, y el tiempo para afinarla es exactamente el que dura la Copa de la Liga.

¿Qué cambia el cupo de semifinales para el mercado de Colo Colo?

Pizarro lo explicó con claridad desde el Aeropuerto de Santiago, antes del viaje al norte: “Nos da un seguro para el futuro con ese cupo y también permite ir complementando el trabajo y equilibrio colectivo. Muchas veces uno no sabe a quién pueda necesitar en tres, cinco, siete fechas más. Para llevar al grupo ayuda muchísimo”. La frase resume una lógica de gestión que va más allá del torneo: el cupo actúa como póliza ante imprevistos de plantilla que hoy no son visibles.

El exministro del Deporte aclaró que el trabajo de evaluación ya comenzó, pero que el período de competencia sirve para afinar diagnósticos. “Estamos en pleno período de competencia, nos va a servir este tiempo para establecer las necesidades y cómo abordarlas”, sostuvo. Dicho de otro modo, el XI que Fernando Ortiz use en Coquimbo es también material de análisis para la dirección deportiva.

¿Por qué Colo Colo va con calma en el mercado de fichajes?

La restricción reglamentaria es la razón central. Solo tres cupos de refuerzo, con extranjeros limitados, obliga a priorizar necesidades reales por sobre oportunidades de mercado. “Hay factores reglamentarios, son solo tres cupos y cupos de extranjero que son muy limitados. En el receso hay que tener las decisiones bastante avanzadas”, advirtió Pizarro.

Esa presión de cierre convierte el actual tramo copero en un período de observación activa. El técnico necesita partidos para mostrar quiénes cumplen y quiénes no; la dirección deportiva, datos concretos antes de comprometer los escasos cupos disponibles. El partido ante los Piratas, en ese marco, cumple una doble función: deportiva y de inteligencia interna. Quien no rinda esta semana difícilmente figurará entre las prioridades del receso.