Coquimbo Unido vs Colo Colo se enfrentan este miércoles 13 de mayo por el partido pendiente de la cuarta fecha del Grupo A de la Copa de la Liga 2026. El duelo se jugará en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso desde las 19:00 horas de Chile, en un cruce directo entre los dos equipos que pelean el primer lugar de la zona.

El equipo de Fernando Ortiz llega como líder con 10 puntos y depende de sí mismo: si gana en Coquimbo, clasifica a semifinales. El cuadro pirata, en cambio, suma 8 unidades y necesita hacerse fuerte en casa para superar al Cacique en la tabla y llegar a la última fecha con la primera opción. En esta Copa de la Liga solo avanza el ganador de cada grupo, por lo que el margen es mínimo.

¿Qué canal transmite Coquimbo Unido vs Colo Colo EN VIVO?

El partido será transmitido por TV y streaming en Chile.

📺 TNT Sports Premium

📲 HBO Max

👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Coquimbo Unido vs Colo Colo?

Se juega este miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas de Chile.

📅 Miércoles 13 de mayo de 2026

🕖 19:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

El compromiso corresponde a la cuarta fecha de la Copa de la Liga 2026 y estaba pendiente en el calendario del Grupo A.

¿Dónde ver Coquimbo Unido vs Colo Colo ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible por streaming en HBO Max.

Para acceder:

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Disponible en celular, Smart TV, tablet y navegador.

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¿Dónde ver GRATIS Coquimbo Unido vs Colo Colo?

El partido no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

Se podrá ver exclusivamente en:

TNT Sports Premium

HBO Max

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Formación de Coquimbo Unido vs Colo Colo

XI Coquimbo Unido

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani; Cristian Zavala, Benjamín Chandía, Guido Vadalá; Nicolás Johansen.

DT: Hernán Caputto.

XI Colo Colo

Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández, Javier Correa y Yastin Cuevas.

DT: Fernando Ortiz.

Árbitros designados para Coquimbo Unido vs Colo Colo

Árbitro: Gastón Philippe Noriega

Asistente 1: Wladimir Muñoz Figueroa

Asistente 2: Alan Sandoval Rodríguez

Cuarto árbitro: Fernando Vejar Díaz

VAR: Juan Sepúlveda Lillo

AVAR: Emilio Bastías Núñez

¿Cómo llegan Coquimbo Unido vs Colo Colo a la Copa de la Liga?

Colo Colo llega con la primera opción de clasificar a semifinales.

El Cacique lidera el Grupo A con 10 puntos, producto de tres triunfos y un empate. Viene de vencer 3-1 a Deportes Concepción y arrastra una racha de tres victorias consecutivas entre Copa de la Liga y Liga de Primera: ante Universidad de Concepción, Coquimbo Unido y Deportes Concepción. En esos partidos marcó ocho goles, una señal del momento ofensivo que encontró el equipo de Fernando Ortiz.

El técnico albo no contará con Claudio Aquino y mantiene dudas en la estructura del equipo. La línea de tres centrales no dejó buenas sensaciones ante Deportes Concepción, mientras que el cambio a cuatro defensores y el uso de extremos le permitió al equipo mostrar una mejor versión en el Monumental. Por eso, la formación puede entregar una pista clara sobre el camino que elegirá Ortiz para ir por la clasificación.

Coquimbo Unido necesita ganar para cambiar el control del Grupo A.

El Pirata suma 8 puntos y llega invicto en la Copa de la Liga, con dos triunfos y dos empates. En su último partido por el torneo igualó 2-2 ante Huachipato en el Sánchez Rumoroso, resultado que lo mantuvo vivo, pero le impidió alcanzar a Colo Colo antes del cruce pendiente.

El equipo de Hernán Caputto ya enfrentó dos veces al Cacique este año. En la Copa de la Liga igualaron 1-1 en el Monumental el 21 de marzo, mientras que el 3 de mayo Colo Colo ganó 3-1 en Macul por la Liga de Primera. Ahora el escenario cambia: Coquimbo juega en casa, con la obligación de ganar para pasar al primer lugar y dejar la definición abierta hasta la última fecha.

¿Cómo está la tabla del Grupo A de la Copa de la Liga?

Colo Colo lidera con 10 puntos y Coquimbo Unido lo sigue con 8, por lo que el partido puede definir el grupo.

Colo Colo: 10 puntos

Coquimbo Unido: 8 puntos

Huachipato: 5 puntos

Deportes Concepción: 1 punto

Solo el primero del grupo avanza a semifinales. Por eso, el escenario es directo: si Colo Colo gana, clasifica. Si empatan o gana Coquimbo Unido, la definición del Grupo A se estirará hasta la última fecha.

¿Qué necesita Colo Colo para clasificar a semifinales?

Colo Colo clasifica a semifinales de la Copa de la Liga si vence a Coquimbo Unido.

El Cacique depende de sí mismo. Con un triunfo llegará a 13 puntos y Coquimbo quedará con 8, sin posibilidad de alcanzarlo en la última fecha. Además, clasificará con margen para administrar cargas antes del cierre de la fase grupal, donde deberá visitar a Huachipato.

Si empata, Colo Colo quedará con 11 puntos y mantendrá la ventaja sobre Coquimbo, pero aún no cerrará matemáticamente la clasificación. Si pierde, el Pirata subirá a 11 y pasará a depender de sí mismo en la última jornada.

¿Qué necesita Coquimbo Unido para clasificar a semifinales?

Coquimbo Unido necesita ganarle a Colo Colo para tomar el liderato del Grupo A.

El equipo pirata tiene 8 puntos y está a dos del Cacique. Una victoria lo dejaría con 11 unidades y en el primer lugar de la zona antes de cerrar la fase de grupos ante Deportes Concepción.

Si empata, quedará con 9 puntos y seguirá dependiendo de una caída alba en la última fecha, además de ganar su propio partido. Si pierde, Colo Colo clasificará a semifinales y Coquimbo quedará sin opción de ganar el grupo.