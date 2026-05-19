Datos Clave Duda ante la UC: Maximiliano Romero prefirió no confirmar su presencia en el clásico. Diagnóstico oficial: El delantero sufrió un edemaen el aductor izquierdo. Clásico a la vista: Colo Colo visitará a la UC en el Claro Arena el domingo 24 de mayo.

Tras su aplastante victoria por 6-2 sobre Ñublense, Colo Colo volvió este martes a las prácticas. Eso sí, solo se presentaron a entrenar los jugadores que vieron menos minutos el pasado domingo o que estuvieron presentes.

Entre ellos se encuentra Maximiliano Romero, quien se perdió el duelo ante los chillanejos y también el cruce ante Coquimbo por la Copa de la Liga producto de una lesión. Sin embargo, el delantero no confirmó su presencia para el clásico ante Universidad Católica.

¿Qué dijo Maximiliano Romero sobre su lesión en Colo Colo?

El “Tigre” reconoció que la recuperación avanza bien, pero prefirió no adelantar si estará disponible para el duelo ante la UC. “Va muy bien la recuperación. No sé, vamos viendo en la semana, hoy arranqué a entrenar con los kinesiólogos y vamos a ver”, señaló a Radio ADN a la salida de la práctica.

Romero también fue consultado por la racha goleadora de Javier Correa, con quien disputa un puesto en la delantera albo. “Muy bien, si Javi está bien y suma para el equipo, estando punteros, que siga haciendo goles”, señaló, en una respuesta que refleja el buen ambiente interno del plantel pese a la competencia por la titularidad.

¿Qué le pasó a Maximiliano Romero en Colo Colo?

Romero sufrió un edema en el aductor izquierdo que lo dejó fuera del partido ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga y del triunfo 6-2 sobre Ñublense del domingo pasado. Según el último parte médico de Colo Colo, el delantero estaba en fase de reintegro deportivo, etapa que este martes confirmó haber iniciado trabajando con los kinesiólogos del club.

Su disponibilidad para el clásico del domingo dependerá de cómo evolucione en los próximos días. Si llega a tiempo, Ortiz tendrá que elegir entre él y Correa para el sector ofensivo en uno de los partidos más importantes del año para el Cacique, que llega al Claro Arena como líder del Campeonato Nacional.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El próximo duelo de Colo Colo está programado para este domingo 24 de mayo a las 18:00 horas ante Universidad Católica en el Claro Arena por la fecha 13 del Campeonato Nacional.