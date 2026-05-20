Datos Clave Sueña con volver: Jordhy Thompson manifestó su deseo de regresar a Colo Colo. Mensaje a los jóvenes: El atacante aconsejó a los canteranos del club a no perder el foco. El anhelo de La Roja: Thompson también confesó que uno de sus objetivos es ser convocado a la selección chilena.

Jordhy Thompson tiene claro que quiere volver a Colo Colo, pero también tiene claro que esa decisión no depende solo de él. El delantero de 21 años que milita en el Orenburg de Rusia conversó con Radio ADN y se refirió a su deseo de regresar al Estadio Monumental, a los jóvenes del plantel albo y a su ilusión de vestir la camiseta de La Roja, donde aún no ha recibido ninguna convocatoria.

¿Qué dijo Jordhy Thompson sobre Colo Colo?

El atacante fue honesto sobre su pasado en el club y su deseo de retorno. “Siempre he dicho que tengo algo pendiente con Colo Colo, la verdad es que le fallé al hincha. He visto mucho que la gente me pide, que quiere que vuelva, pero eso no depende de mí. Las puertas siempre van a estar abiertas para Colo Colo, pero eso no depende de mí. Soy colocolino desde siempre y es imposible que le cierre la puerta. Después tiene que haber un interés del club, no puedo solo yo tener el interés”, afirmó.

Thompson también valoró el protagonismo que están teniendo los juveniles en el plantel de Fernando Ortiz. “He visto que hay hartos juveniles en el plantel y es un orgullo llegar desde la cantera al primer equipo. El colocolino desde la cantera sabe que siempre tiene que ganar todos los partidos, entonces juega con el corazón”, señaló.

Y aprovechó para entregar un consejo con perspectiva personal a los jóvenes valores del club. “Muchas veces el jugador no reacciona dónde está. Me pasó a mí que no sabía dónde estaba jugando. Te llega la fama, las cámaras, los periodistas y todo eso es súper difícil controlarlo. Quién soy yo para dar un consejo, pero que se enfoquen en Colo Colo porque cuando uno se va es increíble lo mucho que extraña al club”, indicó.

¿Qué dijo Jordhy Thompson sobre La Roja?

El delantero también abordó su situación con la selección chilena, donde pese a su rendimiento en Rusia nunca ha recibido una convocatoria de Nicolás Córdova. “Cuando juego bien pienso que me pueden llamar y no ocurre, es un poco desmotivante, pero uno no pierde la ilusión de estar en la selección. Me encantaría estar ahí, aportar”, reconoció.

Thompson dejó en claro que seguirá trabajando sin bajar los brazos. “Si el técnico no me llama, tendrán sus razones. Uno siempre desea estar en la selección, intento demostrar en todos los partidos que puedo ser una alternativa. Hay que tener la cabeza fuerte y seguir trabajando”, cerró.