Una temporada bien lejos de las expectativas es la que está cerrando Colo Colo este 2025, un centenario que no resultó de acuerdo a lo planeado en lo deportivo al sufrir una temprana eliminación en copas internacionales y despedirse también de manera anticipada de la carrera por el título del Campeonato Nacional.

Frente a este pobre escenario, es que en Pedrero ya empiezan a planificar la próxima temporada y uno de los puntos a atender es el masivo regreso de los jugadores a préstamo, grupo en el que se encuentran varios canteranos que no tuvieron muchos minutos el presente año, pero con un panorama que puede cambiar en la toma de decisiones en el Cacique.

⚽ El ambicioso plan en Colo Colo con algunos de sus canteranos de cara al próximo año

Aunque el foco de Colo Colo sigue estando en cumplir con el poder clasificar a una copa internacional para el próximo año, requisito que puede decidir incluso el futuro del técnico Fernando Ortiz, también se mira de reojo el hecho de recibir de vuelta a varios de los jugadores que marcharon cedidos este 2025.

Lo cierto es que el propio Tano Ortiz ha generado una cercanía y visión con la cantera alba que toma parte en los planes que hay en el Monumental con los retornos a fines de la temporada en marcha. De acuerdo al periodista Edson Figueroa en Dale Albo AM “de los jugadores jóvenes a préstamo, la decisión la va a tomar el Tano Ortiz en conjunto con Héctor Tapia”.

“Van a tener conversaciones respecto a qué jugador va a volver o no, si se van a quedar o no. Eso no es menor”, agregó uno de los reporteros más fiables en el acontecer colocolino.

Ortiz dará el visto bueno o bajará el pulgar a los juveniles que vuelven a Colo Colo/ © Photosport

👀 ¿Qué juveniles corren con ventaja para quedarse en Colo Colo?

Hay que recalcar que son alrededor de 22 jugadores los que deben retornar a Colo Colo al término de este año de sus respectivos préstamos, la mayoría canteranos y otros más experimentados como el arquero Brayan Cortés o Cristián Zavala.

Pero, en lo que a los formados en Pedrero respecta, quienes pueden ver un escenario favorable para quedarse en el Popular para el 2026 son el meta Julio Fierro, pilar en la sólida campaña de un Copiapó que está luchando por el ascenso directo, el volante Lucas Soto, de los más regulares en una discreta campaña de Everton y el lateral izquierdo Diego Ulloa, también de un positivo año en Unión La Calera.