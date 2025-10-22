Colo Colo ya piensa en el 2026. Para ello ya piensan en el armado del plantel para mejorar su irregular desempeño en el Campeonato Nacional.

Los Albos vislumbran tendrán muchas oportunidades para sumar nombres, ya que una gran cantidad de futbolistas deben volver de préstamo a fin de año.

🤔 Los 21 jugadores que deben volver a Colo Colo tras su préstamo

Son 21 jugadores los que vuelven de préstamo de cara a 2026, aunque eso es en la teoría, ya que algunos de ellos están negociando para mantener su cesión fuera del Cacique y, por otra parte, muchos volverán para volver a irse.

Los nombres más ilustres que deben volver a Colo Colo son: Brayan Cortés y Cristian Zavala, aunque hay otros muy buenos nombres que deben retornar, tales como Jeyson Rojas, Lucas Soto y Bryan Soto.

📋 Los 21 nombres que vuelven a Colo Colo:

Arqueros:

Brayan Cortés (Peñarol/URU)

Martín Ballesteros (Unión Española)

Benjamín Morales (Deportes Limache)

Defensas:

Jeyson Rojas (Deportes La Serena)

Darko Fiamengo (San Antonio Unido)

Juan Pablo Reyes (San Antonio Unido)

Miguel Toledo (Deportes Puerto Montt)

Pedro Navarro (Unión San Felipe)

Santiago Bravo (Deportes Ovalle)

Diego Ulloa (Unión La Calera)

Felipe Yáñez (Unión La Calera)

Lucas Soto (Everton)

Matías Pinto (Deportes La Serena)

Nicolás Garrido (O’Higgins)

Volantes:

Bastián Silva (Deportes Limache)

Dylan Portilla (Deportes Limache)

Bryan Soto (Deportes Iquique)

Diego Plaza (Deportes Santa Cruz)

Delanteros:

Francisco Rivera (Unión La Calera)

Cristián Zavala (Coquimbo Unido)

❌ Los jugadores que están a préstamo y que terminan contrato con Colo Colo

Hay también tres nombres que están a préstamo desde Colo Colo, pero que terminan su contrato a fin de año. Es decir, si quieren seguir en los Albos deben renovar su vínculo.

Estos nombres son: Julio Fierro, Ethan Espinoza y Matías Moya.

