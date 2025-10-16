Pese a que quedan 7 partidos para el final de la temporada, Colo Colo ya piensa en el plantel para 2026. En esa línea, hay un futbolista que se ofreció para jugar en el Cacique.
Se trata de un futbolista que ya tuvo un paso por Macul y que quiere su revancha, esta vez con minutos en el cuerpo tras un paso por un equipo de provincia.
🤔 El jugador que quiere volver a Colo Colo para su segunda oportunidad
El jugador referido es Lucas Soto, quien es formado y tiene contrato vigente en Colo Colo, pero actualmente está a préstamo en Everton.
En diálogo con AS Chile, Soto señaló: “Ahora que salí y pude agarrar los minutos que necesitaba me siento mejor preparado para volver y pelear un puesto”.
“Jugar en Colo Colo es difícil… Para uno, que es de casa, se le hace muy difícil por la calidad de jugadores que trae el club. Por ahí pasó un poco”, añadió.
“En los tres años que estuve, me tocó estar en muy buenos planteles, con hartas figuras. Entonces, se hacía difícil jugar. Tal vez faltó un poco más de continuidad, porque había partidos en donde lo hacía bien en los minutos que me tocaba. Pero después no me seguían dando la continuidad que uno necesita para agarrar ritmo”, sentenció.
📲 Para estar informado sobre Colo Colo mantente atento al canal de Google Discover de Al Aire Libre.