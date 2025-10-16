Arturo Vidal vive días complicados en Colo Colo: el King ha recibido un “rayado de cancha” desde el club tras su oficialización como capitán de Chile en la World Cup Nations de la Kings League.

En el Cacique no quieren distracciones para Vidal, pensando en que su participación en esta competencia de fútbol espectáculo será en la misma fecha de la pretemporada del Cacique. De todas formas, la continuidad del jugador no está ratificada en los Albos, ya que pese a renovar automáticamente su contrato, fue el mismo futbolista el que puso en duda su permanencia en el club.

👑 Fernando Ortiz habló sobre Arturo Vidal y su rol en Colo Colo

En medio de todo esto, el DT Fernando Ortiz habló sobre Arturo Vidal y su rol en el equipo, así como su disposición, todo esto en entrevista con 24 Horas.

“Arturo es una persona que ante todo que escucha, es una persona que se manifiesta también, se lo dije también a él, es un jugador que le ha dado mucho al fútbol chileno a nivel nacional e internacional y él sabe que yo como entrenador a la hora de tomar decisiones tomo siempre para el beneficio del equipo”, señaló.

🙌🏻 El agradecimiento de Fernando Ortiz con Colo Colo

Además, Ortiz manifestó su gratitud con Colo Colo: “Soy una persona muy agradecida en todo sentido, no solamente en lo que corresponde a mi profesión, sino el trato diario en las calles, yo creo que eso también es un índice muy importante para, por lo menos para mí en particular, del agrado de la gente. Si bien jugamos dos partidos, en lo cual uno hemos perdido una final y el otro hemos ganado una fecha de liga, me he sentido muy cómodo, me he sentido como si estuviera muchísimos años acá en Colo Colo, pero a la vez soy realista”.

Finalmente, explicó por qué llega todos los días antes de las 6 de la mañana al estadio Monumental: “Como mi profesión, soy un apasionado de lo que hago y trato de hacerlo siempre 24/7”.

📲 Para saber más de Colo Colo debes acceder al canal de Google Discover de Al Aire Libre.