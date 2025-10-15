Colo Colo vive días de intensidad dentro y fuera del campo, y Arturo Vidal a estar en el centro de la polémica. Un video que recién salió a la luz muestra al King en un momento que nadie esperaba, mientras se enfrentaba a un periodista en zona mixta.

Pese a la victoria reciente del Cacique ante Deportes iquique, la tensión no desaparece. Vidal, con su característico temperamento, protagonizó un cruce que rápidamente se volvió viral, dejando a los fanáticos divididos entre apoyo y sorpresa.

😡 Vidal y el cruce con el periodista

“No seai así, soy mala leche porque vai todos los días al Monumental”, se le escucha decir a Vidal en el video. La identidad del comunicador sigue siendo un misterio, lo que solo aumentó la viralidad de la escena.

Los hinchas explotaron en redes: unos defendieron la pasión del mediocampista, mientras otros cuestionaron su reacción, generando un debate intenso que se ha mantenido.

@ovalleguerra1940y1943 en vivo y en directo Arturo Vidal le para los carros a un periodista 🤣 LA MALA LECHE DE ARTURO ♬ sonido original – albithaxsiempre

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Pese a que Vidal nuevamente encendió la polémica con el video que circula y también su intención de jugar la Kings League, ahora él y sus compañeros deben concentrarse en la preparación del partido ante Coquimbo Unido que se jugará este domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.