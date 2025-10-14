Arturo Vidal volvió a estar en el centro de la polémica en Colo Colo. El mediocampista y referente del equipo fue anunciado como capitán de Chile en la Kings World Cup Nations, torneo de fútbol siete que tendrá lugar en Brasil a inicios del próximo año.

Esto no cayó para nada bien en el Estadio Monumental, considerando que la fecha en la que se disputa este torneo coincide con la pretemporada del equipo que dirige Fernando Ortiz.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, avisó que el King tiene contrato con el club, por lo que si la Kings League coincide con alguna actividad de la institución, deberá dejarlo a un lado. “No son compatibles ambas cosas”, lanzó el timonel de la concesionaria.

😮 CSD Colo Colo le raya la cancha a Arturo Vidal

Sin embargo, Mosa no fue el único que le rayó la cancha a Arturo Vidal. Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, también tuvo palabras sobre esta situación. “No manejamos en detalle acerca de ello, ahora sí creo que obviamente cuando un jugador tiene contrato con Colo Colo, lo primero es hacer cumplir ese contrato”, dijo el mandamás en declaraciones recogidas por DaleAlbo.

“Nosotros sentimos que Arturo es un puntal de nuestro equipo, tiene una importancia innegable, nos gustaría, obviamente que esté siempre enfocado en lo que es Colo Colo, pero como te digo, desconocemos el detalle acerca de la Kings League”, agregó.

Por último, Valladares señaló que “de todas formas Arturo es un jugador importante con mucha madurez, y seguramente va a estar enfocado en el primer equipo como prioridad siempre, digamos, no tenemos duda de eso”.

Lo pedían a gritos, ahora lo tienen 👊​@kingarturo23 y Shelao serán los capitanes de Chile 🇨🇱​#KWCN pic.twitter.com/INCv9SyDze — Kings League Openbank Americas (@kingsleague_am) October 11, 2025

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a saltar a la cancha este domingo 19 de octubre cuando visite a Coquimbo Unido por la fecha 24 del Campeonato Nacional a las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

🔗 Encuentra todas las novedades de Colo Colo en Al Aire Libre.