Tras el sorpresivo golpe recibido ante Deportes Puerto Montt en un amistoso de mitad de semana, Colo Colo ya piensa en su próximo desafío por el Campeonato Nacional.

Los albos enfrentarán a Coquimbo, el súper líder del fútbol chileno, en un duelo donde necesitan sumar para seguir en la lucha por un cupo a la próxima Copa Sudamericana. Por ello, Fernando Ortiz, DT del Cacique, quiere contar con todos sus jugadores para aquel trascendental partido.

🤕 Los lesionados por los que espera Colo Colo

En ese sentido, el estratega albo aclaró el panorama de dos de los jugadores que se perdieron los últimos partidos producto de lesiones: Javier Correa y Alan Saldivia.

“Sí, Javi (Correa) está recuperado. Hace tres o cuatro días que se quedó acá en Santiago cuando viajamos a Puerto Montt para seguir poniéndose a punto en lo físico. Ya desde el día de hoy compite por un puesto para el día de Coquimbo”, dijo Ortiz.

Sin embargo, Saldivia aún no recibe el alta médica. “Le falta un poquito. Se resintió, no de su pubalgia, sino en otro sector por la descompensación que puede llegar a tener el físico. Pero tiene muchas ganas, Alan. Ya está desesperado. Pero eso es lo importante, que él quiere siempre estar. Tiene que saber controlar sus emociones y un proceso de lesión para que pueda llegar al cien y competir también”, completó.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

El próximo partido de Colo Colo en el Campeonato Nacional es frente a Coquimbo Unido por la Fecha 24 el próximo domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.

🔗 Conoce todas las novedades de Colo Colo en Al Aire Libre.