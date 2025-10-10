Coquimbo Unido está cada vez más cerca de coronar una campaña histórica. Los piratas, líderes exclusivos del Campeonato Nacional, le sacan 14 puntos a su más cercano perseguidor y el primer título de su historia parece cuestión de tiempo.

El próximo rival del equipo del norte será Colo Colo, equipo al que recibirán en el Francisco Sánchez Rumoroso y donde esperan dar un nuevo paso en la ansiada corona.

❌ Coquimbo Unido le cierra las puertas a Colo Colo

Si bien aún resta más de una semana para aquel compromiso, en el puerto ya palpitan el trascendental duelo. Las entradas se comenzaron a vender el pasado jueves y hay gran expectación entre los hinchas para adquirir un ticket.

Aunque con el anuncio de la venta de entradas, Coquimbo Unido confirmó una drástica decisión contra Colo Colo, puesto que el partido solo se jugará con fanáticos locales.

Además de la prohibición de vender tickets a los aficionados del Cacique, también informaron que estará prohibida la vestimenta alusiva al equipo albo, por lo que se espera que el Francisco Sánchez Rumoroso sea todo aurinegro.

📅 ¿Cuándo juega Coquimbo vs Colo Colo?

Coquimbo recibirá a Colo Colo por la Fecha 24 del Campeonato Nacional el próximo domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.

