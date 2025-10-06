Coquimbo Unido atraviesa una temporada soñada en el Campeonato Nacional. Con once triunfos consecutivos, apenas una derrota en todo el torneo y una ventaja de 15 puntos sobre O’Higgins, su más cercano perseguidor, los aurinegros están muy cerca de coronarse campeones por primera vez en su historia.

El trabajo de Esteban González ha alineado al plantel y a la hinchada. La solidez defensiva, el ataque oportuno y la mística del Francisco Sánchez Rumoroso han transformado al club en el líder indiscutido del campeonato.

🟡 ¿Cuántos puntos le faltan a Coquimbo Unido para ser campeón del torneo?

Las matemáticas son claras: Coquimbo Unido tiene 56 puntos y le lleva 15 de ventaja a O’Higgins, su escolta. Universidad de Chile y Universidad Católica podrían acercarse a 14 si ganan sus pendientes, pero incluso en ese escenario el “Barbón” depende solo de sí mismo.

Con siete fechas por jugar, el club necesita apenas 8 puntos más para asegurar el título sin depender de nadie. Una cifra alcanzable considerando su rendimiento actual y la solidez que ha mostrado en los últimos meses.

🏟️ ¿Contra qué rival podría Coquimbo Unido dar la vuelta olímpica?

Si Coquimbo Unido mantiene su racha ganadora, podría coronarse en la Fecha 26 ante Unión La Calera, cuando vuelva a jugar en su estadio. Antes, debe superar dos pruebas clave tras el receso:

Fecha 24: Colo Colo en el Francisco Sánchez Rumoroso (el único que lo venció este año).

De ganar ambos encuentros, llegaría con la posibilidad real de sellar el título frente a su gente.

📅 El calendario que le queda a Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional

Con siete fechas por delante, así luce el camino del líder:

Fecha 24 (19/10): Coquimbo Unido vs Colo Colo – Francisco Sánchez Rumoroso

Si tropieza en alguno de estos encuentros, todavía tendrá margen en las últimas fechas para sellar la corona.

🏴‍☠️ ¿Cuántas veces ha sido campeón Coquimbo Unido?

El club conmemoró en 2025 su 67° aniversario. Fundado en 1958 tras la fusión de Coquimbo FC y Unión FC, se convirtió en símbolo de identidad para la región y su hinchada, los “Piratas”.

En Primera División aún no ha levantado el trofeo, por lo que esta campaña podría convertirse en su primera estrella en la máxima categoría. Hasta hoy su palmarés registra:

4 títulos de Primera B (1962, 1977, 2014 y 2018).

Ídolos históricos como Eugenio Julio (máximo artillero con 102 goles), Marcelo Corrales (55 goles en Primera División) y Luis Corvalán marcaron la historia aurinegra, pero el 2025 podría ser recordado como el año en que Coquimbo Unido bordó por fin su primera estrella.

