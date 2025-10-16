Colo Colo tendrá una complicada salida este fin de semana, puesto que deberán visitar a Coquimbo Unido en un duelo clave en sus aspiraciones por conseguir un cupo a la próxima Copa Sudamericana.

Actualmente los albos se encuentran a cuatro puntos de puestos de clasificación a torneos internacionales, por lo que necesitan ganar para recortar esa distancia. En el plantel son conscientes de ello, por lo que avisaron que irán a buscar las tres unidades al Francisco Sánchez Rumoroso.

⚽ Jonathan Villagra palpita el Coquimbo vs Colo Colo

Así lo manifestó Jonathan Villagra, defensor del Cacique, quien en conversación con los canales oficiales del club reconoció que ante Coquimbo “es un partido difícil. Nosotros estamos necesitados de puntos para escalar. Nos enfocamos en nosotros y tratar de ganar para meternos en una copa internacional”.

“Tuvimos un tiempo largo para prepararnos para este partido. Hemos jugado un par de amistosos y vamos poniendo en la cancha las ideas del profe. Esperamos que salga todo el domingo”, agregó.

Por último, el zaguero de Colo Colo señaló que “estamos motivados en conseguir este último objetivo que es tratar de clasificar a la copa. Queremos ganar todos los partidos y meternos un poco más arriba”.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo visitará a Coquimbo Unido este domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso en busca de un triunfo que lo acerque a puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

🔗 Conoce la actualidad de Colo Colo en Al Aire Libre.