Siguen las malas noticias en Colo Colo. Y es que el equipo albo no podrá contar con Nicolás Suárez que deberá operarse del hombro izquierdo. El defensor de 20 años, una de las grandes promesas del Cacique, estará fuera por al menos cinco meses tras haber jugado lesionado durante el Mundial Sub 20 con La Roja.

Todo comenzó en el debut ante Nueva Zelanda, cuando Suárez sintió una fuerte molestia que terminó siendo una luxación. Sin embargo, tanto él como el cuerpo técnico de Nicolás Córdova decidieron seguir adelante.

⚽ La jugada que le costará 5 meses a Nicolás Suárez

Según la información de En Cancha, con el correr de los partidos, el hombro de Suárez se deterioró más. Los exámenes posteriores al torneo confirmaron que la lesión requería cirugía inmediata.

La decisión de jugar infiltrado terminó pasándole factura, y en el Monumental reconocen que el riesgo fue alto, aunque valoran su compromiso con La Roja.

🏥 La operación y el largo regreso del defensa albo

El cuerpo médico proyecta que los primeros cuatro meses serán claves para estabilizar la articulación y evitar recaídas. Luego, Suárez deberá ponerse a tono físicamente para volver a entrenar con el plantel.

Será un proceso largo y exigente, pero en el Monumental confían en que el zaguero regresará más maduro y fuerte. La jugada en el Mundial le salió cara, pero su determinación dejó en claro algo: el espíritu competitivo de Nicolás Suárez está a la altura del desafío.