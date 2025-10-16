El regreso del Campeonato Nacional promete encender el fin de semana con un partidazo. Colo Colo viaja al norte para enfrentar al sólido líder, Coquimbo Unido, en un duelo que puede definir mucho más que tres puntos.

Con un estadio que se espera repleto de hinchas piratas, el equipo de Esteban González quiere dar otro paso hacia su sueño histórico, mientras el Cacique necesita ganar para no despedirse de la lucha por una copa internacional. Pero la gran noticia pasa por la osada determinación de Fernando Ortiz.

⚽ Fernando Ortiz y su radical decisión en Colo Colo

Durante esta semana, el Tano probó una alineación que recordó los peores momentos de Jorge Almirón: sin jugadores juveniles. La medida sorprende en Macul, considerando la obligación del club con la regla Sub 21, pero el técnico priorizó la experiencia para un partido que siente como una final.

Según informó Radio Cooperativa, el Cacique prepara una oncena con Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Javier Correa y Claudio Aquino.

🏴‍☠️ Un duelo que puede marcar la temporada

Coquimbo llega con la moral alta y la ilusión intacta de seguir en la cima y ser campeones antes de que termine el torneo, mientras que Colo Colo juega con la presión de no terminar fuera de una copa internacional.

El duelo será este domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.