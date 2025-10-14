Fernando Ortiz no evitó la realidad. Tras la Arellanización que se llevó a cabo en el Estadio Monumental a cargo del Club Social y Deportivo Colo Colo, el argentino sorprendió con una declaración contundente sobre el momento histórico que vive el plantel femenino.

La tradicional ceremonia que se realiza a jugadores y cuerpos técnicos, se transformó en el escenario donde Ortiz reconoció sin rodeos el liderazgo que han alcanzado las jugadoras albas. En declaraciones a Radio ADN, el DT enfatizó que la historia del club se escribe día a día con compromiso y trabajo humano.

⚽ Fernando Ortiz reconoce la superioridad del plantel femenino

“Las jugadoras están posicionando al club donde tiene que estar, en los lugares finales de competencia”, aseguró Ortiz con admiración. El entrenador, de 47 años, comparó el presente de ambos equipos: mientras el plantel masculino lucha por recomponerse tras un año sin logros, el equipo femenino acumula una racha invicta de 36 triunfos consecutivos y avanza a semifinales de la Copa Libertadores.​

Durante la Arellanización, el CSD ilustró a Ortiz sobre los orígenes de Colo Colo, lo que el DT calificó como una experiencia enriquecedora. “Escuchar la historia de esta institución y sentir esa identificación es muy bonito. Los logros llegarán, pero lo más importante es el ser humano”, reflexionó el estratega, quien llegó tras la salida de Jorge Almirón.​

🔥 El contraste que define el momento del Cacique

El plantel femenino, dirigido por Tatiele Silveira, ha transformado al Cacique en una potencia continental. Con un año completo sin derrotas, el equipo iguala récords sudamericanos y se acerca a la marca mundial del Olympique Lyon, quedando a solo cinco victorias de alcanzarla.​

Ortiz, consciente de esa distancia, prometió sumarse a todas las ramas del club. “Todo lo que sea identificado con Colo Colo soy parte de eso y pueden contar conmigo”, sentenció el DT, quien ya prepara su proyecto para devolver al club al sitial internacional que su afición exige.​