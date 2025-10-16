Coquimbo Unido recibe a Colo Colo en el Francisco Sánchez Rumoroso este domingo y los piratas, líderes exclusivos del torneo con 56 puntos, tienen la oportunidad perfecta de dar otro paso gigante hacia ese título histórico que toda la Región de Coquimbo sueña. Mientras tanto, el Cacique de Fernando Ortiz necesita sumar para meterse en copas internacionales.​

Juan Cornejo, defensor de los piratas conversó con ESPN Chile en la previa del duelo y dejó claro que el partido será totalmente diferente al que jugaron en el Monumental, donde cayeron por 2-0. Esa fue, hasta ahora, la única derrota de Coquimbo en todo el campeonato.

⚽ “No será como en el Monumental”: la advertencia pirata

“Creo que el partido que jugamos allá no hicimos un buen partido, nos tuvo mucho la pelota, nos manejó y nos llegó mucho. Las ocasiones que siempre aprovechamos, no las aprovechamos ese partido y se nos hizo complicado”, reconoció Cornejo sobre la caída en el Estadio Monumental.​

Pero el lateral del conjunto aurinegro fue más allá y advirtió: “Sabemos que acá va a ser diferente. No sé si Colo Colo manejará la pelota, creo que va a ser un partido muy de ida y vuelta, creo que van a haber momentos en que ellos van a tener la pelota, momentos en que nosotros vamos a tener la pelota, entonces creo que va a ser un partido atractivo para ver y esperamos hacerlo de buena manera”.​

El mensaje fue directo: “Nosotros tampoco de local dejamos que por ahí nos tengan mucho la pelota, entonces creo que va a ser un buen partido”.

Juan Cornejo celebra tras marcarle a Iquique / ©Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Coquimbo Unido vs Colo Colo?

El líder del Campeonato Nacional recibirá al Cacique este domingo 19 de octubre a partir de las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Sólo habrá público local y en Coquimbo esperan que sea una fiesta aurinegra.