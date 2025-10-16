El 16 de agosto es un día que Colo Colo no olvidará fácilmente. En aquella jornada, los albos fueron goleador por 4-1 ante Universidad Católica en el Estadio Monumental, derrota que terminó sacando a Jorge Almirón de su cargo.

Sin embargo, además de la contundencia cruzada, el encuentro estuvo marcado por los incidentes protagonizados por algunos aficionados del Cacique, quienes incluso lanzaron proyectiles desde las tribunas, los cuales impactaron a dos futbolistas de la UC.

😨 Colo Colo conoce su castigo por los incidentes ante U Católica

A dos meses de aquella bochornosa jornada, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP dio su veredicto contra Colo Colo, club responsable de la seguridad del compromiso.

Según reveló Radio ADN, el fallo al que tuvieron acceso se decidió por unanimidad sancionar a los albos con una multa económica de 400 UF, es decir, alrededor de 16 millones de pesos.

😱 El castigo contra Colo Colo pudo ser peor

Colo Colo, que tiene 15 días para cumplir con la sanción, aún puede apelar a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina. Sin embargo, según detalló el citado medio, el castigo pudo ser peor.

Esto porque dos integrantes de la sala buscaban, además de la multa, impedir el ingreso al estadio a las personas que compraron entradas ante la UC en los sectores de galería norte y tribuna Caupolicán para los siguientes dos partidos. Sin embargo, esta opción fue desestimada por el Tribunal.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

En lo futbolístico, Colo Colo saltará a la cancha este domingo 19 de octubre a las 12:30 horas cuando visite a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

