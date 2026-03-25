El triunfo 3-1 de Colo Colo sobre Deportes Concepción ratificó que Joaquín Sosa es el refuerzo del año. El uruguayo, llegado desde el Bologna, se transformó en el “intocable” de Fernando Ortiz. Ante su nivel, la pregunta es una: ¿Tiene opción de compra? La respuesta es sí, y la dirigencia ya sabe que retenerlo para 2027 será el gran desafío económico del año.

¿Cuánto debe pagar Blanco y Negro para quedarse con Joaquín Sosa?

Joaquín Sosa está a préstamo hasta diciembre de 2026. El acuerdo con el Bologna incluye una opción de compra que la dirigencia alba debe evaluar pronto. Aunque su valor referencial en el mercado es de 550 mil dólares, el costo real para Colo Colo sería superior por ser un jugador con contrato vigente en la Serie A de Italia.

La directiva enfrenta un dilema: esperar a fin de año o comprar ahora. Asegurar su pase hoy blindaría al uruguayo ante el interés de ligas como la de Brasil o México, donde centrales zurdos con su despliegue son escasos y muy cotizados.

“Si no se juega bien, hay que ganar”: La mentalidad de Sosa

“Soy joven, pero tengo bastante experiencia. Si no se puede jugar bien, hay que meterle y ganar como sea”, disparó el zaguero de 24 años tras el triunfo en el Ester Roa. Esta mentalidad de “ganar a lo Colo Colo” es lo que convenció a Ortiz de darle la titularidad absoluta. Con un liderazgo que recuerda a los grandes caudillos del club, Sosa es hoy el amo y señor de la defensa alba.

En resumen

Contrato: Préstamo con opción de compra hasta diciembre de 2026.

Préstamo con opción de compra hasta diciembre de 2026. Dueño del pase: Bologna (Italia).

Bologna (Italia). Próximo duelo: Miércoles 1 de abril vs. Huachipato (20:30 hrs).

¿Crees que Blanco y Negro debe hacer el esfuerzo y comprar ahora el pase de Joaquín Sosa o prefieres esperar a ver su rendimiento en la segunda mitad del año? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.