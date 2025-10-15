Tristeza total: Colo Colo perdió en semifinales de la Copa Libertadores Femenina 2025 por penales (5-4) ante Deportivo Cali tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario, en el estadio Florencio Sola de Banfield (Buenos Aires, Argentina).

El Cacique buscaba acceder por quinta vez a la definición de este certamen (la ganó en 2012), pero finalmente irá por el tercer puesto.

⚽ Goles de Colo Colo vs Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina 2025

Tras 90 minutos sin goles, los abrazos llegaron en los penales: en Colo Colo marcaron Yanara Aedo, Yenny Acuña, María José Urrutia, Dahiana Bogarín, pero falló Mary Valencia, algo tremenda impensado, ya que la delantera hizo todos los goles del Cacique en la Copa Libertadores Femenina 2025.

Paola García, Kelly Ibargüen, Melanin Aponzá, Ana Fisgativa y Stefanía Perlaza anotaron para Deportivo Cali, que sigue en busca del título.

🆚 El rival de Colo Colo en la lucha por el tercer lugar de la Copa Libertadores Femenina

El rival de Colo Colo en el duelo del tercer lugar de la Copa Libertadores Femenina 2025 saldrá entre Corinthians y Ferroviária, elencos brasileños que jugarán la segunda semifinal del certamen.

Ese compromiso se llevará a cabo este miércoles a las 20:00 horas de Chile y el perdedor enfrentará al Cacique.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo el tercer lugar de la Copa Libertadores Femenina?

Colo Colo jugará por el tercer lugar de la Copa Libertadores Femenina 2025 este sábado a las 16:00 horas ante Corinthians o Ferroviária de Brasil (el perdedor de ese duelo).

