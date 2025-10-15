Colo Colo está a horas de enfrentar uno de los partidos más intensos y desafiantes de su historia reciente. Este miércoles 15 de octubre, el conjunto albo se juega el paso a la gran final de la Libertadores Femenina 2025 frente a Deportivo Cali, en el estadio Florencio Solá. El duelo, que comienza a las 16:00 hora chilena, tiene tintes de epopeya para las dirigidas por Tatiele Silveira.

Lo que pocos fanáticos saben es que la Copa Libertadores Femenina se viste habitualmente de verde y amarillo. La supremacía brasileña es tan dominante que únicamente tres equipos no brasileños han logrado levantar el trofeo más preciado del fútbol femenino sudamericano. Colo Colo, precisamente, fue uno de esos equipos que la ganó en 2012. Los otros dos en lograrlo fuera del monopolio de Brasil han sido Atlético Huila de Colombia y el legendario Club Sportivo Limpeño de Paraguay.

Esa hazaña coloca a las albas en una elite muy exclusiva, pero también les recuerda que cada paso en el torneo es una oportunidad para volver a desafiar las estadísticas y romper el dominio de los gigantes de Brasil.

⚽ Sólo tres equipos no brasileños han ganado la Libertadores Femenina

Colo Colo no sólo busca volver a una final: busca reafirmar su lugar en la historia como uno de los tres gigantes capaces de desafiar la hegemonía brasileña. La hazaña de 2012 quedó grabada en el corazón de la hinchada y en los registros continentales.

Sportivo Limpeño reimaginó la gesta en 2016, mientras que Atlético Huila sorprendió al continente en 2018. Ahora, más de una década después, las albas tienen la oportunidad de escribir un nuevo capítulo y demostrar que ese título no fue casualidad, sino que el inicio de una tradición ganadora.

🏆 Todos los equipos campeones de la Copa Libertadores Femenina