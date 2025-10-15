El sueño de la gloria continental sigue intacto. Este miércoles Colo Colo Femenino se mide ante Deportivo Cali en el Estadio Florencio Sola de Banfield, Argentina, por las semifinales de la Copa Libertadores Femenina 2025.

El equipo dirigido por Tatiele Silveira llega en un momento histórico: invicto, sin goles en contra y como el conjunto más sólido del certamen Conmebol. Las chilenas van por su quinta semifinal en la historia y quieren repetir la gesta de 2012, cuando levantaron el trofeo por primera y única vez.

🏆 ¿Qué pasa si Colo Colo gana a Deportivo Cali?

La Copa Libertadores Femenina se juega íntegramente a partido único en todas sus rondas. Por lo tanto, si Colo Colo vence a Deportivo Cali, sin importar el marcador, clasificará directamente a la gran final del torneo continental, que se disputará el sábado 18 de octubre en el mismo escenario de Banfield.

Las albas buscarán así su segunda final en la era profesional y la quinta en toda su historia (2011, 2012, 2015, 2017 y ahora 2025).

🤝 ¿Qué pasa si Colo Colo empata con Deportivo Cali?

En caso de igualdad al término de los 90 minutos, no habrá tiempo suplementario. El reglamento de la Conmebol es claro: la definición se resolverá directamente por penales, según lo establecido en el artículo 26 de las bases del campeonato.

Esto significa que si el encuentro termina empatado, se procederá a los tiros desde los 12 pasos para determinar quién avanza a la final.

Si Colo Colo gana en la tanda, avanzará a la gran definición; si cae, deberá disputar el partido por el tercer lugar frente al perdedor del duelo entre Corinthians y Ferroviária.

❌ ¿Qué pasa si Colo Colo pierde con Deportivo Cali?

Si el cuadro albo es derrotado en tiempo reglamentario, quedará automáticamente eliminado de la lucha por el título y pasará a disputar el encuentro por el tercer puesto el sábado 18 de octubre.

En ese duelo, enfrentará al equipo que pierda la otra semifinal, que disputan los clubes brasileños Corinthians y Ferroviária, ambos campeones en ediciones anteriores del certamen.

⚽️ ¿Alargue o penales? Cómo se define Colo Colo vs Deportivo Cali en caso de empate

El cruce entre Colo Colo y Deportivo Cali es a partido único. No existen alargues ni goles de visitante: si el marcador termina igualado, el ganador se decidirá por penales.

La serie de tiros desde el punto penal se aplica en las rondas de cuartos, semifinal, tercer puesto y final, según las bases oficiales de Conmebol.

De esta manera, el conjunto chileno deberá estar preparado no solo para 90 minutos intensos, sino también para una posible definición desde los doce pasos.

📊 Antecedentes y camino de Colo Colo en la Libertadores

El elenco albo ha tenido un recorrido impecable en esta edición:

Fase de grupos: triunfos ante Olimpia (2-0), São Paulo (1-0) y San Lorenzo (1-0).

triunfos ante Olimpia (2-0), São Paulo (1-0) y San Lorenzo (1-0). Cuartos de final: victoria 1-0 frente a Libertad, con gol de Mary Valencia.

Colo Colo se mantiene invicto y con la valla menos batida del torneo (0 goles en contra), mientras que Deportivo Cali llega en alza tras eliminar a Internacional y sueña con alcanzar su primera final en la historia.

Históricamente, el “Cacique” ha avanzado en cuatro de las seis semifinales que disputó en Copa Libertadores (2011, 2012, 2015 y 2017), consagrándose campeón en la edición de 2012.

📅 Colo Colo vs Deportivo Cali – Semifinal Copa Libertadores Femenina 2025

📆 Miércoles 15 de octubre

🕓 16:00 horas (Chile / Argentina)

🏟️ Estadio Florencio Sola, Banfield (Argentina)

📺 Transmisión: Chilevisión y Pluto TV

Sigue la semifinal entre Colo Colo y Deportivo Cali EN VIVO en AlAireLibre.cl, con goles, estadísticas, minuto a minuto y la cobertura completa del sueño continental albo.