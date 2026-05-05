Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan este martes el Emirates Stadium de Londres, en la semifinal de vuelta de la Champions League 2025-26. La serie llega completamente abierta tras el empate 1-1 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, con goles de penalti de Viktor Gyökeres para Arsenal y Julián Álvarez para el Atlético. Un resultado justo para un duelo lleno de tensión donde cualquiera puede avanzar a la gran final del 30 de mayo en Budapest.

¿Quién transmite en vivo Arsenal vs Atlético de Madrid desde Chile?

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Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Arsenal vs Atlético de Madrid?

El partido entre Arsenal y Atlético de Madrid se disputará este martes en Inglaterra

🗓 Fecha: Martes 5 de mayo de 2026

🕠 Hora: 15:00 horas

🏟 Estadio: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

🏆 Competición: UEFA Champions League 2025-26 – Semifinal vuelta

⚖️ Árbitro: Daniel Siebert (Alemania)

¿Cómo llegan Arsenal y Atlético de Madrid al partido?

Arsenal llega a este partido en el Emirates en un gran momento. En su último partido de liga goleó 3-0 a Fulham y sigue en la pelea por la Premier League, lo que le da un impulso anímico clave de cara a esta vuelta. Los Gunners tienen la ventaja de jugar en casa y la obligación de romper el empate para avanzar a su primera final de Champions League en 19 años.

Atlético de Madrid, por su parte, viene de una victoria 2-0 sobre Valencia en LaLiga, recuperando confianza tras una racha irregular como visitante. El técnico Diego Simeone realizó varias rotaciones el fin de semana para llegar con frescura al Emirates, donde deberá demostrar que puede aguantar la presión de 60.000 espectadores y pasar a su cuarta final de la historia del torneo.

La ida se disputó el 29 de abril en el Metropolitano y terminó 1-1: Gyökeres abrió el marcador de penalti en el minuto 44 y Julián Álvarez igualó también desde los 12 pasos a los 56 minutos. La serie no da favoritos claros.

Formación probable de Arsenal

David Raya; Ben White, Gabriel, William Saliba, Piero Hincapié; Declan Rice, Martin Odegaard, Martín Zubimendi; Noni Madueke, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli.

Formación probable de Atlético de Madrid

Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Jhonny Cardoso, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez

Minuto a minuto de Arsenal vs Atlético de Madrid