Bukayo Saka volvió a aparecer en el momento justo. En el duelo de Premier League ante Wolves, el atacante del Arsenal marcó y confirmó que su renovación en los Gunners no fue casualidad.

El gol sirvió para encaminar el trámite y reforzar su rol como una de las piezas clave del equipo londinense en la pelea por los primeros lugares. Pero más allá del tanto, lo que llamó la atención fue su celebración.

Saka celebrando la apertura del marcador / ©Imago.

El gesto del atacante del Arsenal que recordó al Matador Salas

Después de anotar, Saka sorprendió cerrando con un festejo que evocó la mítica celebración de Marcelo “Matador” Salas. Con una de sus rodillas apoyadas y con su brazo señalando el cielo, celebró la apertura de la cuenta.

Si bien no es 100% igual, la referencia resulta evidente para quienes crecieron viendo al delantero chileno en su mejor época. Saka vive un presente sólido en el Arsenal y con contrato renovado y el respaldo del club, responde dentro de la cancha con goles y protagonismo.

Mira la celebración de Bukayo Saka