¡Impresionante! Y nos quedamos cortos con el adjetivo del tremendo partido que protagonizaron PSG y Bayern en la semifinal de ida de la Champions League 2025-26 y que terminó con victoria de 5-4 para el elenco francés que dirige el siempre extrovertido Luis Enrique.

Fue una gran expresó de fútbol total que pasó por todos los estados y que tuvo ventaja de ambos elencos antes de llegar al resultado final. No obstante, lo que más nos queda de esta jornada es el increíble nivel de fútbol que mostraron los dso equipos y que, por momentos, parecía que era otro deporte.

Los goles de PSG vs Bayern por la Champions League 2025-26

Todo comenzó en los 17 minutos cuando Harry Kane abrió la cuenta para Bayern Múnich, en un inicio electrizante por parte de ambos elencos. De todas formas, parecía que el duelo podía inclinarse a favor del elenco de Vincent Kompany, aunque París Saint-Germain tenía otra cosa que decir.

La reacción fue inmediata con tantos de Khvicha Kvaratskhelia (24′) y Joao Neves (33′), aunque los bávaros lograron también llegar a la igualdad de forma próxima mediante Michael Olise (41′). Hasta el momento, una montaña rusa de emociones.

De todas formas, faltaba aún lo mejor: el final de la primera parte y el arranque de la segunda hacían prever que todo iba a ser favorable para PSG, escuadra que tomó una ventaja de tres goles gracias a Ousmane Dembelé (45+5′ y 58′) y otra vez Kvaratskhelia (56′).

Sin embargo, la reacción de Bayern volvió a ser furiosa: descuentos de Dayot Upamecano (65′), Luis Díaz (68′) y una presión final que casi provoca el empate, aunque también con opciones muy claras para los dueños de casa.

El pitazo final nos decretó una victoria muy ajustada de los parisinos, pero con un potencial tremendo de ambos elencos. ¿La buena noticia? Nos quedan 90 minutos más en Múnich.

Estadísticas de PSG vs Bayern por la Champions League 2025-26

Ligue des Champions – Phases Finales – 2025/2026 Demi finales Paris Saint-Germain 5 4 Half Time : 3 2 Terminé Parc des Princes – Paris Bayern Munich Khvicha Kvaratskhelia 24′

Joao Neves 33′

Khvicha Kvaratskhelia 56′

Ousmane Dembélé 59′ Ousmane Dembélé 45′ Marquinhos 12′

Fabian Ruiz 77′

Achraf Hakimi 80′ Michael Olise 41′

Michael Olise 41′ Dayot Upamecano 65′

Dayot Upamecano 65′ Luis Diaz 69′ Harry Kane 17′ Summary

Comments

Lineups

Match Stats

Team Stats 90 + 3 ‘ Bayern Munich Change : Nicolas Jackson 90 + 3 ‘ Bayern Munich Remplacement : Aleksandar Pavlovic 84 ‘ Paris Saint-Germain Change : Senny Mayulu 84 ‘ Paris Saint-Germain Remplacement : Khvicha Kvaratskhelia 84 ‘ Paris Saint-Germain Change : Lucas Hernández 84 ‘ Paris Saint-Germain Remplacement : Nuno Mendes 80 ‘ Paris Saint-Germain Carton jaune : Achraf Hakimi 79 ‘ Bayern Munich Change : Leon Goretzka 79 ‘ Bayern Munich Remplacement : Jamal Musiala 77 ‘ Paris Saint-Germain Carton jaune : Fabian Ruiz 70 ‘ Paris Saint-Germain Change : Bradley Barcola 70 ‘ Paris Saint-Germain Remplacement : Desire Doue 69 ‘ Bayern Munich Passes : Harry Kane 69 ‘ Bayern Munich But : Luis Diaz 65 ‘ Bayern Munich Passes : Joshua Kimmich 65 ‘ Bayern Munich But : Dayot Upamecano 64 ‘ Paris Saint-Germain Change : Fabian Ruiz 64 ‘ Paris Saint-Germain Remplacement : Warren Zaire-Emery 59 ‘ Paris Saint-Germain Passes : Desire Doue 59 ‘ Paris Saint-Germain But : Ousmane Dembélé 56 ‘ Paris Saint-Germain Passes : Achraf Hakimi 56 ‘ Paris Saint-Germain But : Khvicha Kvaratskhelia 45 + 5 ‘ Paris Saint-Germain Penalty : Ousmane Dembélé 46 ‘ Bayern Munich Change : Konrad Laimer 46 ‘ Bayern Munich Remplacement : Alphonso Davies 41 ‘ Bayern Munich Passes : Aleksandar Pavlovic 41 ‘ Bayern Munich But : Michael Olise 33 ‘ Paris Saint-Germain Passes : Ousmane Dembélé 33 ‘ Paris Saint-Germain But : Joao Neves 24 ‘ Paris Saint-Germain Passes : Desire Doue 24 ‘ Paris Saint-Germain But : Khvicha Kvaratskhelia 17 ‘ Bayern Munich Penalty : Harry Kane 12 ‘ Paris Saint-Germain Carton jaune : Marquinhos Fabian Ruiz de Paris Saint-Germain commet une faute en faisant chuter Joshua Kimmich. Bayern Munich effectue une touche dans la moitié de terrain adverse. Bayern Munich a le contrôle du ballon. Luis Diaz (Bayern Munich) est signalé hors-jeu. Bayern Munich effectue une touche dans sa moitié de terrain. Desire Doue quitte le terrain pour être remplacé par Bradley Barcola. Possession – Paris Saint-Germain : 46%, Bayern Munich : 54%. BUT ! Après un examen de la vidéo, l'arbitre a modifié sa décision initiale et accorde le but à Bayern Munich ! VAR – BUT ! – L'arbitre a arrêté le jeu. Vérification VAR en cours, un possible but pour Bayern Munich. Harry Kane délivre la passe décisive pour le but. B U U U T – Luis Diaz marque du pied droit ! Harry Kane offre une occasion de marquer à son coéquipier. Dayot Upamecano fait le tacle et récupère le ballon pour son équipe. Vitinha soulage la pression avec un dégagement. Bayern Munich tente de se créer une occasion. Fabian Ruiz bloque le tir avec succès. Le tir de Aleksandar Pavlovic est arreté par le gardien. Bayern Munich effectue une touche dans la moitié de terrain adverse. Fabian Ruiz soulage la pression avec un dégagement. Matvey Safonov de Paris Saint-Germain intercepte un centre en direction de la surface. L'arbitre accorde un coup-franc car Joao Neves (Paris Saint-Germain) bouscule Harry Kane. Aleksandar Pavlovic remporte son duel aérien avec Joao Neves. Nuno Mendes soulage la pression avec un dégagement. Joshua Kimmich délivre la passe décisive pour le but. BUUUUUUT – Dayot Upamecano marque de la tete pour Bayern Munich ! Le centre de Joshua Kimmich de Bayern Munich trouve un coéquipier dans la surface. Possession – Paris Saint-Germain : 47%, Bayern Munich : 53%. Warren Zaire-Emery quitte le terrain pour être remplacé par Fabian Ruiz. Achraf Hakimi de Paris Saint-Germain commet une faute en faisant chuter Luis Diaz. Matvey Safonov sort avec autorité et capte la ballon Bayern Munich avec une attaque potentiellement dangereuse. Bayern Munich effectue une touche dans sa moitié de terrain. Konrad Laimer est sanctionné pour avoir poussé Achraf Hakimi. Marquinhos de Paris Saint-Germain intercepte un centre en direction de la surface. L'arbitre accorde un coup-franc car Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) bouscule Michael Olise. Dayot Upamecano fait le tacle et récupère le ballon pour son équipe. Bayern Munich effectue une touche dans la moitié de terrain adverse. Possession – Paris Saint-Germain : 49%, Bayern Munich : 51%. Desire Doue délivre la passe décisive pour le but. B U U U T – Ousmane Dembélé marque du pied droit ! Paris Saint-Germain lance une contre-attaque. Willian Pacho soulage la pression avec un dégagement. Josip Stanisic soulage la pression avec un dégagement. Vitinha fait le tacle et récupère le ballon pour son équipe. Achraf Hakimi délivre la passe décisive pour le but. B U U U T – Khvicha Kvaratskhelia marque du pied droit ! Achraf Hakimi offre une occasion de marquer à son coéquipier. Paris Saint-Germain effectue une touche dans la moitié de terrain adverse. Achraf Hakimi remporte son duel aérien avec Jamal Musiala. Paris Saint-Germain effectue une touche dans la moitié de terrain adverse. Bayern Munich effectue une touche dans sa moitié de terrain. Sortie de but en faveur de Paris Saint-Germain. Possession – Paris Saint-Germain : 48%, Bayern Munich : 52%. Konrad Laimer (Bayern Munich) frappe mais ça passe loin du cadre Bayern Munich avec une attaque potentiellement dangereuse. Bayern Munich effectue une touche dans la moitié de terrain adverse. Willian Pacho soulage la pression avec un dégagement. Le centre de Luis Diaz de Bayern Munich trouve un coéquipier dans la surface. Bayern Munich effectue une touche dans la moitié de terrain adverse. Paris Saint-Germain effectue une touche dans sa moitié de terrain. Après vérification de la VAR, l'arbitre a décidé de rester sur sa décision initiale – de ne pas accorder de penalty à Paris Saint-Germain ! VAR – PENALTY ! – L'arbitre a arrêté le jeu. Vérification VAR en cours, un possible penalty pour Paris Saint-Germain. L'arbitre accorde un coup-franc car Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) bouscule Jamal Musiala. Dayot Upamecano fait le tacle et récupère le ballon pour son équipe. Paris Saint-Germain lance une contre-attaque. Joao Neves fait le tacle et récupère le ballon pour son équipe. Willian Pacho de Paris Saint-Germain commet une faute en faisant chuter Jamal Musiala. Jonathan Tah soulage la pression avec un dégagement. Bayern Munich effectue une touche dans sa moitié de terrain. Possession – Paris Saint-Germain : 49%, Bayern Munich : 51%. Marquinhos soulage la pression avec un dégagement. Achraf Hakimi soulage la pression avec un dégagement. Bayern Munich effectue une touche dans la moitié de terrain adverse. Dayot Upamecano fait le tacle et récupère le ballon pour son équipe. Paris Saint-Germain effectue une touche dans la moitié de terrain adverse. Paris Saint-Germain effectue une touche dans la moitié de terrain adverse. Warren Zaire-Emery remporte son duel aérien avec Josip Stanisic. Matvey Safonov sort avec autorité et capte la ballon Alphonso Davies quitte le terrain pour être remplacé par Konrad Laimer. La seconde mi-temps débute. [ +7 ‘ ] C'est terminé ! L'arbitre siffle la mi-temps [ +7 ‘ ] Possession – Paris Saint-Germain : 49%, Bayern Munich : 51%. [ +5 ‘ ] 'B U U U T – Ousmane Dembélé de Paris Saint-Germain transforme son penalty du pied droit ! Manuel Neuer n'est pas passé loin du ballon !' [ +4 ‘ ] Après vérification de la VAR, l'arbitre change sa décision et accorde le penalty pour Paris Saint-Germain ! [ +2 ‘ ] VAR – PENALTY ! – L'arbitre a arrêté le jeu. Vérification VAR en cours, un possible penalty pour Paris Saint-Germain. [ +2 ‘ ] PÉNALTY ! – Alphonso Davies touche le ballon de la main dans la surface ! Alphonso Davies proteste lourdement mais l'arbitre ne reviendra pas sur sa décision. [ +2 ‘ ] Joshua Kimmich de Bayern Munich intercepte un centre en direction de la surface. [ +2 ‘ ] Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) frappe le corner côté droit. [ +1 ‘ ] Jonathan Tah de Bayern Munich intercepte un centre en direction de la surface. [ +1 ‘ ] Le 4e arbitre indique 1 minute(s) de temps additionnel ! Paris Saint-Germain effectue une touche dans sa moitié de terrain. Possession – Paris Saint-Germain : 47%, Bayern Munich : 53%. Nuno Mendes fait le tacle et récupère le ballon pour son équipe. Le match reprend avec une balle à terre. Le jeu est arrêté pendant un bref instant, car le ballon a été touché par l'arbitre. Paris Saint-Germain a le contrôle du ballon. Bayern Munich tente de se créer une occasion. Aleksandar Pavlovic délivre la passe décisive pour le but. B U U U T – Michael Olise marque du pied gauche ! Michael Olise offre une occasion de marquer à son coéquipier. Khvicha Kvaratskhelia fait le tacle et récupère le ballon pour son équipe. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) est signalé hors-jeu. Possession – Paris Saint-Germain : 50%, Bayern Munich : 50%. Achraf Hakimi fait le tacle et récupère le ballon pour son équipe. Bayern Munich lance une contre-attaque. Josip Stanisic fait le tacle et récupère le ballon pour son équipe. Joao Neves de Paris Saint-Germain intercepte un centre en direction de la surface. Desire Doue (Paris Saint-Germain) est signalé hors-jeu. Paris Saint-Germain lance une contre-attaque. Marquinhos fait le tacle et récupère le ballon pour son équipe. Vitinha soulage la pression avec un dégagement. Bayern Munich avec une attaque potentiellement dangereuse. Bayern Munich effectue une touche dans sa moitié de terrain. Paris Saint-Germain effectue une touche dans la moitié de terrain adverse. Le jeu reprend. Jonathan Tah est blessé et se fait soigner sur le terrain. Le jeu est arrêté car un joueur est resté au sol. Possession – Paris Saint-Germain : 50%, Bayern Munich : 50%. Dayot Upamecano bloque le tir avec succès. Le tir de Ousmane Dembélé est arreté par le gardien. Paris Saint-Germain avec une attaque potentiellement dangereuse. Ousmane Dembélé délivre la passe décisive pour le but. BUUUUUUT – Joao Neves marque de la tete pour Paris Saint-Germain ! Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) tire le corner côté gauche. Jonathan Tah bloque le tir avec succès. Le tir de Desire Doue est arreté par le gardien. Matvey Safonov sort avec autorité et capte la ballon Joao Neves de Paris Saint-Germain intercepte un centre en direction de la surface. Bayern Munich avec une attaque potentiellement dangereuse. Sortie de but en faveur de Bayern Munich. Nuno Mendes ne trouve pas le cadre avec cette frappe depuis l'extérieur de la surface Aleksandar Pavlovic bloque le tir avec succès. Le tir de Ousmane Dembélé est arreté par le gardien. Possession – Paris Saint-Germain : 46%, Bayern Munich : 54%. Bayern Munich effectue une touche dans la moitié de terrain adverse. Manuel Neuer de Bayern Munich intercepte un centre en direction de la surface. Desire Doue fait le tacle et récupère le ballon pour son équipe. Aleksandar Pavlovic bloque le tir avec succès. Le tir de Desire Doue est arreté par le gardien. Willian Pacho soulage la pression avec un dégagement. Khvicha Kvaratskhelia remporte son duel aérien avec Joshua Kimmich. Paris Saint-Germain a le contrôle du ballon. Bayern Munich effectue une touche dans sa moitié de terrain. Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich) est signalé hors-jeu. Possession – Paris Saint-Germain : 45%, Bayern Munich : 55%. Desire Doue délivre la passe décisive pour le but. B U U U T – Khvicha Kvaratskhelia marque du pied droit ! Desire Doue offre une occasion de marquer à son coéquipier. Paris Saint-Germain a le contrôle du ballon. Sortie de but en faveur de Bayern Munich. Ohhhh… quelle occasion manquée! Ousmane Dembélé aurait dû marquer dans cette position. Ousmane Dembélé frappe au but, mais son tir passe loin du cadre. Warren Zaire-Emery offre une occasion de marquer à son coéquipier. Warren Zaire-Emery soulage la pression avec un dégagement. Willian Pacho de Paris Saint-Germain intercepte un centre en direction de la surface. Willian Pacho est sanctionné pour avoir poussé Harry Kane. Alphonso Davies fait le tacle et récupère le ballon pour son équipe. Paris Saint-Germain lance une contre-attaque. Joao Neves de Paris Saint-Germain intercepte un centre en direction de la surface. Josip Stanisic soulage la pression avec un dégagement. Paris Saint-Germain effectue une touche dans sa moitié de terrain. Possession – Paris Saint-Germain : 48%, Bayern Munich : 52%. Marquinhos soulage la pression avec un dégagement. Belle tentative de Michael Olise qui parvient à cadrer son tir, mais le gardien est sur la trajectoire Harry Kane offre une occasion de marquer à son coéquipier. Bayern Munich tente de se créer une occasion. Alphonso Davies soulage la pression avec un dégagement. B U U U T – Harry Kane de Bayern Munich transforme son penalty du pied droit ! Matvey Safonov a plongé du mauvais côté. Après vérification de la VAR, l'arbitre reste sur sa décision initiale – penalty pour Bayern Munich ! VAR – PENALTY ! – L'arbitre a arrêté le jeu. Vérification VAR en cours, un possible penalty pour Bayern Munich. PÉNALTY – Willian Pacho (Paris Saint-Germain) concède un pénalty pour avoir fait trébucher Luis Diaz. Michael Olise offre une occasion de marquer à son coéquipier. Bayern Munich lance une contre-attaque. Alphonso Davies de Bayern Munich intercepte un centre en direction de la surface. Paris Saint-Germain avec une attaque potentiellement dangereuse. Possession – Paris Saint-Germain : 43%, Bayern Munich : 57%. Willian Pacho soulage la pression avec un dégagement. Alphonso Davies soulage la pression avec un dégagement. Matvey Safonov de Paris Saint-Germain intercepte un centre en direction de la surface. Joshua Kimmich frappe un corner côté gauche, mais son centre ne trouve personne et sort des limites du terrain. Vitinha de Paris Saint-Germain intercepte un centre en direction de la surface. Après une faute tactique, Marquinhos reçoit un carton jaune ! Obstruction, Marquinhos coupe la course de Luis Diaz. Coup-franc à suivre. Jonathan Tah aurait pu couter un but à son équipe à cause de sa bourde défensive. Aleksandar Pavlovic fait le tacle et récupère le ballon pour son équipe. Paris Saint-Germain avec une attaque potentiellement dangereuse. Ousmane Dembélé soulage la pression avec un dégagement. Jonathan Tah soulage la pression avec un dégagement. Desire Doue fait le tacle et récupère le ballon pour son équipe. L'arbitre accorde un coup-franc car Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain) bouscule Harry Kane. Possession – Paris Saint-Germain : 39%, Bayern Munich : 61%. Jonathan Tah soulage la pression avec un dégagement. Paris Saint-Germain a le contrôle du ballon. Paris Saint-Germain effectue une touche dans sa moitié de terrain. Josip Stanisic de Bayern Munich intercepte un centre en direction de la surface. Paris Saint-Germain a le contrôle du ballon. Paris Saint-Germain a le contrôle du ballon. Matvey Safonov de Paris Saint-Germain intercepte un centre en direction de la surface. Bayern Munich effectue une touche dans la moitié de terrain adverse. L'arbitre accorde un coup-franc car Marquinhos (Paris Saint-Germain) bouscule Luis Diaz. Possession – Paris Saint-Germain : 31%, Bayern Munich : 69%. Aleksandar Pavlovic fait le tacle et récupère le ballon pour son équipe. Ousmane Dembélé fait le tacle et récupère le ballon pour son équipe. Marquinhos soulage la pression avec un dégagement. L'arbitre accorde un coup-franc car Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) bouscule Alphonso Davies. Alphonso Davies fait le tacle et récupère le ballon pour son équipe. Paris Saint-Germain lance une contre-attaque. Warren Zaire-Emery fait le tacle et récupère le ballon pour son équipe. Jonathan Tah soulage la pression avec un dégagement. Vitinha fait le tacle et récupère le ballon pour son équipe. Joao Neves de Paris Saint-Germain intercepte un centre en direction de la surface. Bayern Munich effectue une touche dans la moitié de terrain adverse. Josip Stanisic remporte son duel aérien avec Nuno Mendes. Bayern Munich effectue une touche dans la moitié de terrain adverse. Bayern Munich effectue une touche dans sa moitié de terrain. Bienvenue pour le match de ce soir où les projecteurs illuminent le terrain. Le terrain est en excellent état, les joueurs sont satisfaits. Paris Saint-Germain donne le coup d'envoi, la rencontre débute. L'arbitre siffle le début de la rencontre. Bienvenue à Parc des Princes, le match va débuter dans 5 minutes. Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 4-3-3 39 Matvey

Safonov 2 Achraf

Hakimi 5 Marquinhos 51 Willian

Pacho 25 Nuno

Mendes 87 Joao

Neves 17 Vitinha 33 Warren

Zaire-Emery 14 Desire

Doue 10 Ousmane

Dembélé 7 Khvicha

Kvaratskhelia Entraineur

0 Luis Enrique

Blessés

47 Quentin Ndjantou

Remplaçants

30 Lucas Chevalier



89 Renato Marin



4 Lucas Beraldo



6 Ilya Zabarnyi



8 Fabian Ruiz



9 Goncalo Ramos



19 Kang-In Lee



21 Lucas Hernández



24 Senny Mayulu



27 Dro Fernandez



29 Bradley Barcola



49 Ibrahim Mbaye

Bayern Munich Bayern Munich 4-2-3-1 44 Josip

Stanisic 2 Dayot

Upamecano 19 Alphonso

Davies 45 Aleksandar

Pavlovic 10 Jamal

Musiala 14 Luis

Diaz 9 Harry

Kane 4 Jonathan

Tah 6 Joshua

Kimmich 17 Michael

Olise 1 Manuel

Neuer Entraineur

0 Aaron Danks

Blessés

7 Serge Gnabry



20 Tom Bischof



48 Leon Klanac



36 Wisdom Mike



42 Lennart Karl



30 Cassiano Kiala



47 David Santos



22 Raphael Guerreiro

Remplaçants

26 Sven Ulreich



40 Jonas Urbig



3 Min-Jae Kim



8 Leon Goretzka



11 Nicolas Jackson



21 Hiroki Ito



27 Konrad Laimer



34 Deniz Ofli



43 Filip Pavic

14 Faltas Cometidas 3 9 Saques de Banda 22 2 Fuera de Juego 2 7 Centros 16 44 Posesión de Balón 56 3 Tarjetas Amarillas 0 3 Tiros Fuera 1 4 Tiros Bloqueados 1 5 Tiros a Puerta 6 5 Contraataques 2 2 Corners 4 0 Tarjetas Rojas 0 5 Goles 4 2 Saques de Portería 2 0 Atención Médica 1 4 Sustituciones 2 4 Asistencias 3 5 Tiros Libres 16 2 Paradas 0 12 Intentos de Gol 8 2 Asistencias 1ª Mitad 1 2 Asistencias 2ª Mitad 2 0 Saques de Portería 1ª Mitad 2 2 Saques de Portería 2ª Mitad 0 3 Contraataques 1ª Mitad 2 2 Contraataques 2ª Mitad 0 0 Atención Médica 1ª Mitad 1 0 Atención Médica 2ª Mitad 0 7 Centros 1ª Mitad 8 0 Centros 2ª Mitad 8 0 Sustituciones 1ª Mitad 0 4 Sustituciones 2ª Mitad 2 4 Tiros Bloqueados 1ª Mitad 0 0 Tiros Bloqueados 2ª Mitad 1 1 Paradas 1ª Mitad 0 1 Paradas 2ª Mitad 0 2 Tiros Libres 1ª Mitad 8 3 Tiros Libres 2ª Mitad 8 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 0 1 Tiros Fuera 2ª Mitad 1 3 Tiros a Puerta 1ª Mitad 3 2 Tiros a Puerta 2ª Mitad 3 2 Fuera de Juego 1ª Mitad 1 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 1 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 2 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 0 2 Corners 1ª Mitad 1 0 Corners 2ª Mitad 3 49 Posesión de Balón 1ª Mitad 51 39 Posesión de Balón 2ª Mitad 61 3 Goles 1ª Mitad 2 2 Goles 2ª Mitad 2 9 Intentos de Gol 1ª Mitad 3 3 Intentos de Gol 2ª Mitad 5 4 Saques de Banda 1ª Mitad 7 5 Saques de Banda 2ª Mitad 15 6 Faltas Cometidas 1ª Mitad 1 8 Faltas Cometidas 2ª Mitad 2 233 Pases Totales 232 36 Ataques 64 27 Ataques Peligrosos 27 Last Confrontations PAR 1 – 2 BAY 04/11/2025 PAR 2 – 0 BAY 05/07/2025 BAY 1 – 0 PAR 26/11/2024 BAY 2 – 0 PAR 08/03/2023 PAR 0 – 1 BAY 14/02/2023

¿Cuándo será la revancha de Bayern vs PSG?

La revancha de Bayern vs PSG se jugará el miércoles 6 de mayo a las 15:00 horas en el estadio Allianz Arena de Múnich, partido en el que la escuadra local debe ganar por un gol para forzar el alargue o por más para clasificar directamente. Cualquier otro resultado favorece a los parisinos.

En medio ambos elencos verán acción por sus torneos locales. En el caso de los alemanes contra Heidenheim por la Budesliga de Alemania (sábado 2 de mayo a las 09:30 horas), mientras que por el lado de los franceses ante Lorient por la Ligue 1 (el mismo sábado a las 11:00 horas).