Sevilla intentará conseguir victorias consecutivas y darle un impulso real a sus esperanzas de permanencia en LaLiga cuando reciba a Espanyol en el Estadio Ramón este sábado a las 10:15 de Chile.

El equipo local se ubica actualmente en el puesto 17 de la tabla de LaLiga, un punto por encima de la zona de descenso, mientras que Espanyol —todavía sin victorias en 2026— ocupa el puesto 13 de la división.

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 35 Sevilla Sin Comenzar Estadio R. Sanchez Pizjuan – Seville Espanyol

Previa del partido Sevilla vs Espanyol

Sevilla ha conseguido ganar dos de sus últimos cuatro partidos de liga, incluyendo un triunfo por 1-0 sobre Real Sociedad en la última jornada, resultado que lo dejó en el puesto 17 de la tabla, un punto por encima de la zona de descenso entrando en la recta final.

La lucha en la parte baja de la tabla está muy apretada, con varios equipos de esa zona sumando resultados positivos, y Sevilla buscará otra victoria este fin de semana ante un Espanyol que, increíblemente, todavía busca su primer triunfo de 2026.

Sevilla ha sumado 22 puntos como local esta temporada y recibirá a un Espanyol que registra 17 puntos en 17 partidos como visitante, el octavo mejor rendimiento fuera de casa de la división.

Los Nervionenses solo evitaron el descenso por un punto la temporada pasada, y su pelea podría volver a llegar hasta el final esta campaña, con el equipo de Luis García atravesando otra temporada difícil.

Sevilla perdió 2-1 ante Espanyol en el partido de ida de esta temporada, lo que significó su primera derrota ante el conjunto catalán desde enero de 2017.

Pronóstico Sevilla vs Espanyol / © Imago

Espanyol no vence a Sevilla en el Estadio Ramón desde enero de 2011, por lo que hay mucho en juego este fin de semana, especialmente porque el conjunto catalán no gana desde diciembre.

En la primera mitad de la temporada, el equipo de Manolo González parecía capaz de pelear por un lugar en Champions League, pero la segunda parte de la campaña ha sido desastrosa, sin lograr una sola victoria.

Los Blanquiazules llegan a este partido tras caer 2-0 como locales ante Real Madrid, resultado que los dejó en el puesto 13 de la tabla.

Espanyol no está fuera de la pelea por evitar el descenso, ya que se ubica solo tres puntos por encima de Alavés, 18°, y otra derrota aquí lo dejaría en serio peligro.

El equipo de González enfrentará a Athletic Bilbao, Osasuna y Real Sociedad en sus últimos tres partidos de liga de la temporada.

Rendimiento en La Liga

Sevilla:

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Espanyol:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Sevilla vs Espanyol / © Imago

Sevilla no podrá contar con Marcao por el resto de la temporada debido a lesión, mientras que Isaac Romero y Manu Bueno serán evaluados a última hora.

El equipo local recibirá un impulso con el regreso de Djibril Sow, ya que el mediocampista vuelve a estar disponible tras perderse el triunfo ante Real Sociedad por suspensión.

Podría haber solo un cambio respecto al equipo que comenzó ante Real Sociedad, con Sow ingresando potencialmente por Romero si el delantero queda finalmente descartado.

En cuanto a Espanyol, Javi Puado está fuera por el resto de la temporada por una lesión de rodilla, mientras que Cyril Ngonge será evaluado a última hora.

Pol Lozano vuelve a estar disponible tras cumplir una suspensión, lo que reforzará las opciones del mediocampo visitante para el duelo en el Estadio Ramón.

Podría haber un cambio en el último tercio del campo tras el partido ante Real Madrid, con Kike García ingresando potencialmente por Roberto Fernández.

Posibles formaciones Sevilla vs Espanyol

Sevilla:

Vlachodimos; Carmona, Castrin, Salas, Suazo; Agoume, Gudelj; Vargas, Sow, Ejuke; Maupay

Espanyol:

Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Zarate, Exposito; Sanchez, Terrats, Roca; K Garcia

Pronóstico Sevilla vs Espanyol

Nuestro pronóstico: Sevilla 2-1 Espanyol

La racha sin triunfos de Espanyol podría extenderse hasta el final de la campaña, y eso podría terminar con el equipo descendiendo de la máxima categoría.

El reciente rendimiento de Sevilla como local ha sido fuerte, y esperamos que Los Nervionenses se queden con los tres puntos este sábado.

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