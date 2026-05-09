Sevilla está más vivo que nunca en La Liga. Los andaluces consiguieron un triunfo vital en su lucha por mantener la categoría y Alexis Sánchez volvió a ser protagonista. El chileno, que sufrió la anulación de un gol iniciado el complemento, entregó una asistencia en la agonía del partido para que Akor Adams le diera el triunfo a su equipo.

Con este resultado, los sevillanos sumaron 40 puntos y escalaron hasta el duodécimo puesto. Si bien aún no tienen asegurada la permanencia, dieron un paso clave y están con la ilusión a tope para quedarse en la máxima división de España.