Datos Clave Ultimátum en España: El alcalde de La Línea de la Concepción amenazó con decretar la no autorización del encuentro si no recibe respuestas claras de las autoridades. Alerta internacional: La Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó una Emergencia de Salud Pública Internacional debido a un brote viral en el país africano. Plan de emergencia: El equipo congoleño tuvo que suspender sus entrenamientos en su país y trasladar su preparación para el Mundial 2026 hacia Bélgica.

La Selección chilena se prepara para enfrentar sus próximos desafíos internacionales, incluyendo un amistoso agendado para el martes 9 de junio ante la República Democrática del Congo (RDC). Sin embargo, este encuentro, programado para disputarse en el Estadio Municipal Ciudad de La Línea, en La Línea de la Concepción (Cádiz, España), se encuentra seriamente amenazado. La compleja situación sanitaria que atraviesa el país africano ha generado alarma en las autoridades españolas, quienes exigen garantías absolutas para permitir que ruede el balón en su municipio.

El ultimátum del alcalde de La Línea de la Concepción

La crisis sanitaria que afecta a la República Democrática del Congo ha puesto en alerta máxima a las autoridades locales españolas. Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción, anunció un drástico ultimátum respecto a la realización del encuentro amistoso entre Chile y la selección africana. Según reporta el medio español ABC, el edil advirtió que si este lunes no recibe respuesta a las peticiones formuladas a las instituciones sanitarias sobre las garantías para la celebración del partido, “dictará un decreto no autorizando la celebración del encuentro”.

El jefe comunal (La Línea 100×100) explicó que el Ayuntamiento ha realizado diversas gestiones con Sanidad Exterior, la consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el propio Hospital de La Línea. El objetivo de estas diligencias es recibir información oficial que “certifique la inexistencia de riesgos para la salud debido a esta circunstancia”. El mensaje de la alcaldía es claro: en caso de no obtener comunicación al respecto, el municipio “no autorizará a que el partido se celebre” en su territorio.

Alerta internacional y el plan de contingencia congoleño

El origen de esta extrema preocupación radica en el severo brote de ébola que azota a la República Democrática del Congo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha contabilizado más de 900 casos y 200 muertes sospechosas en el país africano, extendiéndose la alarma con siete casos y un muerto reportado en Uganda. Ante esta alarmante situación, que llevó a la OMS a dictar la Emergencia de Salud Pública Internacional, la escuadra congoleña se vio forzada a implementar un plan de emergencia.

La selección africana debió suspender todos sus entrenamientos de preparación de cara al Mundial 2026 en su capital, Kinsasa. Para poder continuar con su preparación y cumplir con los amistosos pactados en suelo europeo —incluyendo el duelo contra La Roja dirigida por Nicolás Córdova—, el combinado nacional tuvo que trasladar todas sus operaciones a Bélgica. Por su parte, la FIFA informó que se mantiene en estrecho contacto con la federación de fútbol congoleña (FECOFA) para garantizar que los deportistas y el cuerpo técnico estén plenamente informados sobre todas las orientaciones médicas y de seguridad pertinentes.

La respuesta de las autoridades sanitarias españolas

Ante la presión local y el inminente riesgo de suspensión del partido, el gobierno español también se ha pronunciado. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, aseguró la semana pasada que Sanidad Exterior está evaluando el escenario para garantizar la seguridad. Padilla afirmó que se adoptarían “todas las medidas necesarias” para asegurar que no exista “ni un ápice de inseguridad” durante el desarrollo del encuentro en La Línea de la Concepción.

El responsable de Sanidad detalló que el protocolo de seguridad exigirá analizar detalladamente el itinerario del equipo africano desde su salida del continente. “Habrá que evaluar los controles establecidos en Bélgica, el tiempo que permanecerán allí y la evolución del brote hasta entonces”, señaló Padilla. Además, agregó que se tendrán en cuenta “el conocimiento disponible sobre las dinámicas de transmisión de esta nueva cepa”, para finalmente determinar si se otorgan las autorizaciones correspondientes para que La Roja y el combinado congoleño puedan disputar su encuentro amistoso, el segundo del combinado nacional después de medir fuerzas contra Cristiano Ronaldo y compañía.

¿Cuándo juega Chile vs Portugal en la fecha FIFA?

A pesar de la incertidumbre que rodea el compromiso frente a la escuadra africana, la planificación de la escuadra nacional contempla otro partido estelar previo a ese choque. En el inicio de esta ventana internacional de junio, el “Equipo de Todos” tendrá la oportunidad de probar fuerzas ante una potencia mundial.

El compromiso que abrirá los fuegos de la fecha FIFA para el equipo de Nicolás Córdova será ante Portugal, una de las escuadras candidatas para el mega-evento deportivo del año y que cuenta en sus filas con figuras de la talla de Cristiano Ronaldo. Este partido asoma como una vitrina de máxima exigencia para evaluar alternativas en el plantel y ver el estreno de nombres como el chileno-suizo Nils Reichmuth.

El encuentro amistoso entre Chile y Portugal está programado para este sábado 6 de junio de 2026 en el Estadio Nacional do Jamor, ubicado en la localidad de Oeiras, Portugal. El pitazo inicial está pactado para las 13:45 horas de Chile.