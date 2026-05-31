Datos Clave Pellegrini Sigue Primero: La ANFP lo mantiene como prioridad, pero espera el nuevo directorio. Plazo definido: Correa fijó las próximas Eliminatorias como deadline para decidir. Sampaoli No Descartado: Correa lo valora pero dice que “la búsqueda está en otro lugar”.

La fotografía del proceso para definir al nuevo entrenador de La Roja empezó a tomar forma esta semana y la entregó Felipe Correa, gerente de Selecciones Nacionales, en entrevista con La Tercera. El exdirector de Cruzados —el hombre que se ha mantenido más cerca de Manuel Pellegrini y de su entorno— fijó por primera vez un plazo concreto para tomar la decisión y dejó una ventana entreabierta para una alternativa que parecía descartada: Jorge Sampaoli. La conversación, que se dio en plena antesala de los amistosos ante Portugal y la República Democrática del Congo, reordena por completo el tablero del próximo proceso clasificatorio.

El mensaje de Correa es claro: “El deadline tiene que ver con nuestro próximo desafío competitivo por los puntos y eso no solo tiene que ver con un deadline de la decisión del entrenador, sino que también de este proceso de cambio institucional”, explicó el gerente.

Felipe Correa tiene un claro favorito para La Roja | © Photosport

Pellegrini: la prioridad que espera el momento institucional

La prioridad de Quilín es Manuel Pellegrini y eso no es novedad, pero ahora es una idea que tiene más músculo. Correa explicó que la última definición recibida del directorio apunta a avanzar este año en la separación de la federación y la ANFP, con un cambio de estatuto que permita elegir el nuevo directorio federativo antes de fin de año. “Nuestra propuesta es que a ese directorio le presentemos el plan desde el punto de vista del entrenador, desde la gerencia deportiva de Selecciones”, indicó.

La consecuencia es directa: no habrá decisión sobre el técnico con el directorio actual. “No vamos a tomar una decisión con un directorio que va, probablemente, a salir de aquí a fin de año”, remarcó Correa. La cautela, según el propio gerente, no responde solo a la disponibilidad de Pellegrini, sino al timing institucional. “Se están juntando timings”, resumió.

La Champions del Betis: por qué no es traba

Una de las grandes preguntas que rodeaban la candidatura de Pellegrini quedó respondida con tranquilidad. La clasificación del Real Betis a la Champions League para la próxima temporada, lejos de bloquear cualquier conversación, no aparece en el radar como obstáculo principal. “Cada entrenador tiene sus propias condicionantes. Él también ha dicho públicamente cuáles son sus condiciones de vínculo con su club y eso es parte de un condicionante. Otro técnico va a tener otras y nosotros vamos a tener que tomar decisiones en base a las distintas variables que consideremos de cada uno de los candidatos. Pero la Champions parte ahora en agosto. No creo que sea un problema para él o para otro candidato que esté en Europa, dependiendo de si tiene el interés para venir a la Selección”, precisó el gerente.

La declaración es estratégica. Pellegrini tiene contrato con el Betis hasta el 30 de junio de 2027, lo que le permitiría, en teoría, completar la temporada europea y asumir un eventual proyecto en La Roja para encarar las eliminatorias completas. La ventana, según Correa, sigue abierta.

¿Pellegrini quiere venir?

⚽🇨🇱👌 El Ingeniero se ajusta al perfil que busca #LaRoja



Felipe Correa, gerente de selecciones, conversó con el panel de #TSTxTNTSports y confirmó que Manuel Pellegrini cumple con las características que esperan encontrar en el nuevo DT de Chile.



📌 "Nos encantaría", dijo al… pic.twitter.com/UMEZ3Cm75c — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 24, 2025

Correa fue cauto al confirmar reuniones o gestiones específicas, pero validó algo que el propio entrenador ha sostenido públicamente. “Él lo ha respondido así, ha dicho públicamente que si está en condiciones que él…”, apuntó el gerente, citando lo que Pellegrini ha dejado en distintas entrevistas. El técnico, en declaraciones a ESPN Chile, ha condicionado su llegada a “un proyecto serio” y al resultado de las elecciones de la federación chilena.

La sintonía entre el discurso del Ingeniero y la postura de la ANFP es notable. Ambos hablan del mismo timing, ambos esperan el mismo momento institucional. No es casualidad: es coordinación.

Sampaoli, la opción que no se descarta de plano

La pregunta sobre Jorge Sampaoli llegó directa y la respuesta sorprendió. “La palabra descartado de plano creo que es un poco dura, porque yo tengo una valoración muy grande del trabajo que hizo Jorge y una valoración muy grande también de su carrera y de sus capacidades como entrenador. Pero creo que los momentos y los procesos tienen su propio timing y en ese sentido creo que hoy día necesitamos algo distinto. No quiero ser tajante, como tú planteas, en términos de descartado de plano. Pero creo que hoy día la búsqueda está orientada en otro lugar”, contestó Correa.El campeón de la Copa América 2015 está disponible tras ser destituido del Atlético Mineiro en febrero pasado. Correa, que trabajó con él durante el ciclo dorado de La Roja, no cerró la puerta del todo. “Sí, pero creo que hoy día la etapa de la Selección está en una etapa distinta respecto de la carrera de Jorge”, agregó al ser consultado. La frase deja a Sampaoli en una zona gris: no descartado, pero tampoco priorizado.