Datos Clave Los seis delitos: Administración desleal, información falsa, negociación incompatible, fraude OPA, lavado de activos y contrato simulado. Prisión preventiva: La Fiscalía solicitó esta medida cautelar contra Clark y otros cuatro imputados. Sin cargo de estafa: A diferencia de otros exdirectivos de Sartor, Clark no fue imputado por ese delito.

La audiencia de formalización del caso Sartor entró este viernes en su segunda jornada y dejó en claro el peso de los cargos que la Fiscalía tiene contra Michael Clark, expresidente de Azul Azul: seis delitos y una solicitud de prisión preventiva. El exmandamás de la concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, llegó al Centro de Justicia con un mensaje: “Yo estoy involucrado un poco de rebote; si bien fui director en Sartor, yo no era dueño de Sartor. Yo sé mi grado de involucramiento en los últimos años”.

Pese a esa defensa preliminar, los antecedentes expuestos por el Ministerio Público lo sitúan como imputado en dos categorías distintas. En la primera, se le acusa de administración desleal, entrega de información falsa y negociación incompatible. En la segunda, en calidad de autor, se le imputan fraude a la omisión de una Oferta Pública de Acciones (OPA), lavado de activos y contrato simulado, todos bajo la Ley 21.595 de Delitos Económicos. Un total de seis delitos que la Fiscalía usó como base para solicitar la medida cautelar más severa del sistema.

El cargo que Clark no tiene y que diferencia su situación

A diferencia de otros exdirectivos de Sartor formalizados en la misma causa, Clark no fue imputado por el delito de estafa. Esa categorización sí recayó sobre Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Sergio Yáñez, Hugo Baranda, Alfredo Harz y Rodrigo Bustamante. La distinción es relevante para el desarrollo del proceso, aunque no alivia la gravedad de los seis cargos que sí se le imputan al expresidente de Azul Azul.

La prisión preventiva que pide la Fiscalía para Michael Clark

La Fiscalía solicitó prisión preventiva para Clark, lo que de ser acogida por el tribunal implicaría su detención mientras se desarrolla el proceso judicial. La misma medida se solicitó contra Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez. El tribunal deberá resolver la solicitud en el marco de la misma audiencia, cuyo resultado tendrá consecuencias directas en la gobernanza de la U, donde el bloque vinculado a Clark controla varios asientos del directorio de Azul Azul.