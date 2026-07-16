Datos Clave La frase de Downing Street: “El Mundial no es nuestro, pero las islas sin duda lo son.” El pedido a la FIFA: El ministro Peter Kyle exigió una investigación “exhaustiva” del episodio. La disputa territorial: Las islas son reclamadas por Argentina pero están bajo soberanía británica desde 1833.

El lienzo que desplegaron los jugadores argentinos tras vencer a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no quedó solo en la cancha: escaló hasta los pasillos de gobierno del Reino Unido y desató una tensión que va mucho más allá del fútbol. El ejecutivo británico respondió con dureza y con una frase que se viralizó de inmediato.

Tras la victoria argentina por 2-1 en Atlanta, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez desplegaron sobre el césped una pancarta con el texto “Las Malvinas son argentinas”, en referencia a la disputa territorial entre ambos países que desembocó en un conflicto armado en 1982. Las imágenes recorrieron el mundo y provocaron la reacción inmediata del gobierno del primer ministro Keir Starmer.

Cuti Romero con el lienzo de “Las Malvinas son argentinas” / ©Icon Sport.

La respuesta del gobierno de Gran Bretaña al lienzo de Argentina

El Secretario de Estado de Empresa y Comercio, Peter Kyle, calificó el gesto de los futbolistas de “totalmente inapropiado” en declaraciones a la BBC y exigió acción a la FIFA: “La política debe mantenerse al margen del fútbol. Uno de los principios fundamentales de la Copa del Mundo es que la política esté separada del fútbol. Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva”.

Un portavoz oficial del primer ministro Starmer fue aún más directo y lanzó la frase que encendió las redes: “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas sin duda lo son. Nuestra posición no ha cambiado. La autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas. Nuestro compromiso nunca flaqueará”. Starmer, en tanto, deseó suerte a Argentina y España en la final.

La postura de Milei y el fondo de la disputa territorial

Desde el lado argentino, el presidente Javier Milei marcó diferencias entre el gesto deportivo y la vía diplomática, señalando que “la recuperación de las islas se logrará en el plano diplomático con inteligencia” y destacando que la ONU ya instó al Reino Unido a retomar las negociaciones con Argentina.

Las islas, conocidas en inglés como Falkland Islands, están bajo soberanía británica desde 1833, aunque Argentina mantiene su reclamo histórico. En 2013, sus habitantes se pronunciaron en referéndum con un 92 por ciento a favor de permanecer bajo soberanía del Reino Unido.

Con la final del Mundial 2026 programada para el domingo, y con un expediente disciplinario inminentemente abierto por la FIFA, el episodio suma una capa de controversia que trasciende ampliamente lo deportivo.