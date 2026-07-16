Datos Clave El detonante: Tras eliminar a Inglaterra, los jugadores de Argentina celebraron en la cancha exhibiendo una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”. Furia en Londres: El Gobierno británico exigió sanciones inmediatas, mientras exasesores políticos piden quitarle la visa de trabajo a los seleccionados que juegan en la Premier League. El castigo de FIFA: La Comisión Disciplinaria abrió un expediente que, basándose en los reglamentos y precedentes, terminará en una fuerte sanción económica para la federación trasandina.

Lo que Lionel Scaloni intentó calmar en la previa asegurando que era “solo un partido de fútbol”, terminó convirtiéndose en un conflicto internacional de proporciones. La victoria de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no solo dejó a la Albiceleste en una nueva final, sino que desató un escándalo geopolítico que ya está en los escritorios de la FIFA en Zúrich.

En medio de los eufóricos festejos en la cancha del Estadio de Atlanta, el plantel sudamericano desplegó y posó junto a un enorme lienzo que rezaba “Las Malvinas son argentinas”. El mensaje, estrictamente prohibido por la organización del torneo (que veta manifestaciones políticas), escaló rápidamente hasta Downing Street, generando una presión gigantesca sobre Gianni Infantino.

Polémica por las Malvinas: La furiosa respuesta del Gobierno británico

La celebración cruzó el océano y generó indignación inmediata en las más altas esferas del Reino Unido. Peter Kyle, ministro de comercio británico, calificó el actuar transandino como “totalmente inapropiado”, mientras que un portavoz del primer ministro Keir Starmer envió un mensaje fulminante: “Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Islas Malvinas sí lo son. Nuestro compromiso jamás flaqueará”.

Pero la amenaza fue más allá del plano diplomático. Nile Gardiner, exasesor de Margaret Thatcher, encendió las redes sociales exigiendo una sanción gubernamental directa contra los futbolistas argentinos que militan en Inglaterra y que sostuvieron el lienzo. “Deberían ser despojados de su visa de trabajo del Reino Unido. Debe haber tolerancia cero”, sentenció en referencia a jugadores como Lisandro Martínez (Manchester United) o Giovani Lo Celso (Aston Villa).

¿Por qué la FIFA investiga a Argentina tras el partido con Inglaterra?

Las cámaras de la transmisión oficial captaron a varios seleccionados como los encargados de acomodar la pancarta en el césped. Además, Leandro Paredes le echó bencina al fuego al justificar el acto en la zona mixta con la cadena británica BBC: “Lo hemos hecho porque estamos jugando por toda nuestra nación. Es una parte triste de nuestra historia y duele. Y serán siempre argentinas”.

A raíz de esto, la FIFA abrió formalmente un expediente disciplinario amparándose en el artículo 13/C de su reglamento, el cual sanciona severamente a cualquier delegación que utilice eventos deportivos para “realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva”.

Tras vencer a Inglaterra, jugadores de la selección argentina celebraron con una manta que decía: “Las Malvinas son argentinas”



La FIFA prohíbe la difusión de mensajes políticos por parte de los jugadores



Por lo que podría existir un castigo



📹 @_pedroramiro pic.twitter.com/D1QP2bvnbE — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 16, 2026

Sanción de la FIFA a Argentina: ¿Qué castigo arriesga por la bandera?

Aunque el reglamento técnico permite llegar hasta la suspensión de jugadores, las figuras de Argentina no arriesgan perderse la final contra España.

Los precedentes de la propia FIFA dictan que este tipo de infracciones se resuelven netamente por la vía económica. En 2014, antes del Mundial de Brasil, Argentina mostró un lienzo idéntico en un amistoso ante Eslovenia y todo se resolvió con una multa de 33.000 dólares a la AFA. Un caso similar ocurrió en Rusia 2018, cuando los suizos Xherdan Shaqiri y Granit Xhaka hicieron símbolos políticos albaneses ante Serbia, recibiendo solo un millonario castigo monetario.

De esta forma, la AFA trabaja a contrarreloj para presentar sus descargos y prepararse para desembolsar una altísima multa económica, mientras Lionel Scaloni respira aliviado sabiendo que contará con contingente completo para la gran final del domingo.

En resumen

La FIFA abrió una investigación disciplinaria contra Argentina por exhibir un lienzo sobre las Islas Malvinas tras vencer a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. El Gobierno británico condenó el hecho y exigió sanciones, e incluso políticos pidieron revocar las visas de los jugadores que militan en la Premier League. Basándose en los precedentes, la AFA arriesga una dura multa económica, pero sus jugadores no corren peligro de ser suspendidos para la final ante España.

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