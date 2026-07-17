Datos Clave El menú del fin de semana: Este sábado 18 de julio, Francia e Inglaterra disputarán el tercer lugar a las 16:00 (hora de Chile). El domingo 19, España y Argentina chocarán por la gloria en la Gran Final a las 15:00. Innovación histórica: La FIFA adoptará la tradición de los deportes estadounidenses y, por primera vez, entregará 30 anillos de campeonato a los ganadores, poniendo a la venta otros 1996 ejemplares para el público. Árbitro confirmado: El esloveno Slavko Vincic será el encargado de impartir justicia en la final de Nueva Jersey.

El Mundial 2026 entra en su cuenta regresiva definitiva. Tras más de un mes de intensa competencia, 102 partidos disputados, miles de kilómetros recorridos a lo largo de 16 sedes en Norteamérica y el exigente debut de un formato con 48 selecciones, el certamen vive hoy un viernes de tensa calma. Esta pausa de 24 horas es el preludio perfecto para un fin de semana histórico que paralizará al planeta entero. El torneo más grande de todos los tiempos ha decantado en un cuadro final histórico, reservando para su desenlace un auténtico choque de linajes futbolísticos: la imbatible máquina colectiva de España frente al corazón y la resiliencia de una Argentina que se niega a entregar su corona.

El telón de esta superproducción deportiva caerá en dos actos de máxima exigencia táctica y emocional. Primero, este sábado, el Hard Rock Stadium de Miami albergará la batalla por el honor y el bronce entre dos potencias heridas, Francia e Inglaterra, un clásico europeo donde, además, se podría definir al máximo artillero del certamen. Sin embargo, todos los focos apuntan al domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Allí, el implacable “fútbol total” de Luis de la Fuente y la mística de un Lionel Messi a las puertas del esquivo bicampeonato se citarán en una final inédita. Con ingredientes que van desde anillos de campeonato estilo NFL hasta un mediotiempo digno de Super Bowl con Madonna, Shakira y BTS, este es el desglose definitivo de todo lo que necesitas saber para el cierre del Mundial.