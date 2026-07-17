Partidos del Mundial 2026 hoy, viernes 17 de julio: Horarios, canales y la previa del cierre de la Copa del Mundo
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Carla Bernucci
En una jornada sin fútbol, el planeta se detiene para preparar un fin de semana histórico. Francia e Inglaterra chocarán por el bronce en Miami, mientras España y Argentina definirán al monarca absoluto en Nueva Jersey. Conoce los horarios, la inédita entrega de anillos de campeón estilo NFL, las estrellas del show de mediotiempo (Shakira, Madonna y BTS), los duelos tácticos y los canales oficiales para seguir todo en vivo desde Chile.
El Mundial 2026 entra en su cuenta regresiva definitiva. Tras más de un mes de intensa competencia, 102 partidos disputados, miles de kilómetros recorridos a lo largo de 16 sedes en Norteamérica y el exigente debut de un formato con 48 selecciones, el certamen vive hoy un viernes de tensa calma. Esta pausa de 24 horas es el preludio perfecto para un fin de semana histórico que paralizará al planeta entero. El torneo más grande de todos los tiempos ha decantado en un cuadro final histórico, reservando para su desenlace un auténtico choque de linajes futbolísticos: la imbatible máquina colectiva de España frente al corazón y la resiliencia de una Argentina que se niega a entregar su corona.
El telón de esta superproducción deportiva caerá en dos actos de máxima exigencia táctica y emocional. Primero, este sábado, el Hard Rock Stadium de Miami albergará la batalla por el honor y el bronce entre dos potencias heridas, Francia e Inglaterra, un clásico europeo donde, además, se podría definir al máximo artillero del certamen. Sin embargo, todos los focos apuntan al domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Allí, el implacable “fútbol total” de Luis de la Fuente y la mística de un Lionel Messi a las puertas del esquivo bicampeonato se citarán en una final inédita. Con ingredientes que van desde anillos de campeonato estilo NFL hasta un mediotiempo digno de Super Bowl con Madonna, Shakira y BTS, este es el desglose definitivo de todo lo que necesitas saber para el cierre del Mundial.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).